Roma, Inter e Formula Uno: le ultimissime

Azmoun ufficiale alla Roma intanto continuna la trattativa per Lukaku. Sanchez torna all'Inter. Verstappen il più veloce nelle libere in Olanda

ROMA - Sardar Azmoun è un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante, fa sapere il club giallorosso in una nota, arriva dal Bayer Leverkusen a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. “È difficile descrivere le emozioni che sto provando: arrivo in uno dei club più prestigiosi nel panorama internazionale e sarebbe un sogno poter vincere un titolo con la maglia della Roma - ha dichiarato Azmoun”.

Intanto prosegue a Londra la trattativa tra la Roma e il Chelsea per portare Lukaku in giallorosso: l'attaccante è sempre più vicino alla Roma, c'è intesa sulle modalità tra Roma e Chelsea: prestito secco e oneroso a 5-6 milioni di euro, senza diritto od obbligo di riscatto. Roma intanto si prepara all'eventuale accoglienza ed è stato messo a punto un piano-sicurezza.

L'Inter ha ufficializzato il ritorno di Alexis Sanchez: il club nerazzurro in una nota ha riferito che "l'attaccante cileno ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024" ricordano che il 34enne vanta gia' "109 presenze, 20 gol fatti e 3 trofei vinti in nerazzurro". "Il viaggio del Nino riparte da Milano, riparte dall'Inter", ha aggiunto. In precedenza era arrivata anche la nota sul trasferimento di Joaquin Correa dall'Inter all'Olympique Marsiglia in prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni in favore del club francese.

Terza e ultima sessione di prove libere sul tracciato di Zandvoort, Olanda, conclusasi con il miglior tempo fatto segnare da Max Verstappen a 1'21"631. Il pilota della Red Bull si è piazzato davanti alla Mercedes di George Russell, dietro di quasi quattro decimi, e Sergio Perez, terzo e distante di un secondo dal compagno di squadra. Quarto tempo per l'Aston Martin di Fernando Alonso. Seguono in quinta e sesta posizione la Mercedes di Lewis Hamilton e Alexander Albon (Williams). Solo nona la Ferrari di Charles Leclerc.