Roma, Lazio, Napoli e basket: le ultimissime

Roma-Lukaku, ci siamo. Lazio ad un passo da Guendouzi. L'agente di Kvaratskhelia a Napoli. Cade l'Italbasket al mondiale

ROMA – Prosegue la trattativa Chelsea-Roma per Lukaku ma l’affare non è così semplice da chiudere: Tiago Pinto ha accettato il prestito oneroso chiesto dagli inglesi di circa 5 milioni di euro, ma ancora c’è stallo per quanto riguarda lo stipendio del belga. Sono davvero troppi gli 11 milioni e trecentomila euro che percepisce Lukaku (decreto crescita incluso), insostenibili al momento per la Roma. Il Chelsea si è rifiutato (per ora) di partecipare al pagamento dello stipendio. Tocca ora a Lukaku fare la sua parte.

Ci siamo, la Lazio è vicinissima a Matteo Guendouzi. Affare in chiusura dopo l’ultima offerta, al rialzo, da parte di Lotito. La prima proposta, rifiutata, era di di 13 milioni più 5 di bonus. I francesi hanno chiesto di alzarla a 15 milioni di base fissa. La Lazio avrebbe messo sul piatto più soldi netti e l’obbligo di riscatto. E allora ci siamo, con il francese pronto ad arrivare a Roma. L’accordo con il giocatore, da circa 2,5 milioni più bonus, non è mai stato un problema. Percepirà più o meno gli stessi soldi che guadagna oggi a Marsiglia.

Giorni decisivi per il rinnovo di Kvaratskhelia in scadenza a giugno del 2027. Può sembrare un'infinità, ma la storia recente del calcio di Serie A ha portato i presidenti a voler blindare i propri protagonisti in ogni modo. E così vuole fare anche De Laurentiis, non solo con Osimhen ma anche con Kvaratskhelia. Il suo agente Mamuka Jugeli sarà oggi in città: la priorità è ritoccare l'ingaggio attuale, che prevede 1,4 milioni di euro a stagione.

Una brutta Italbasket, gagliarda e volenterosa solo nel finale, e' costretta a piegarsi alla Repubblica Dominicana nella seconda gara del Gruppo A dei Mondiali 2023. A Manila, nelle Filippine, gli Azzurri cadono 87-82 al cospetto della stella NBA Karl-Anthony Towns (24 punti e 11 rimbalzi) e di un sontuoso Andres Feliz, protagonista con 24 punti e un clamoroso 7 su 10 da oltre l'arco. Ascolta le news della mattina