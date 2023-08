Lazio, Napoli, Juventus e Mancini: le ultimissime

Cade la Lazio, vince il Napoli, pareggiano i bianconeri e la Fiorentina. Ufficiale la nomina dell'ex ct azzurro sulla panchina dell'Arabia

ROMA – Esordio stagionale da incubo per la Lazio che dopo essere caduta a Lecce perde anche in casa contro un Genoa quadrato e cinico: alla squadra rossoblù basta la rete di Retegui in avvio per portare a casa la prima vittoria stagionale. Serata amara per Sarri alla centesima panchina in serie A ma ancora a zero punti in classifica.

Esordio positivo del Napoli al Maradona con lo scudetto sul petto: la squadra di Garcia supera 2-0 il sassuolo senza troppi patemi: sblocca Osimhen su rigore al 16', al 14' della ripresa Raspadori sbaglia un penalty, 4' dopo ci pena Di Lorenzo a chiudere il discorso con la rete del 2-0.

Solo un pareggio per la Juventus contro il Bologna all'esordio stagionale allo Stadium: i bianconeri al 24mo incassano il gol di Ferguson, bravo a eludere Bremer e a battere Perin da fuori area. All'80mo pareggia di testa Vlahovic su cross di Iling-Junior. Nell'altro anticipo la Fiorentina non va oltre il 2-2 in casa nel debutto stagionale al Franchi contro il Lecce. Per i viola sembrava tutto facile dopo il gol al terzo minuto di Gonzalez di testa su calcio d'angolo e il raddoppio di Duncan al 25mo su cross di Arthur. Nella ripresa i salentini accorciando subito con Rafia poi trovano il pareggio al 75mo con Krstovic.

Adesso c'e' anche l'ufficialità: due settimane dopo la rinuncia a guidare la Nazionale italiana, Roberto Mancini e' il nuovo ct dell'Arabia Saudita. L'annuncio è arrivato in un video postato sulla pagina Facebook della Federazione saudita (Saff). Intanto sono arrivate anche le prime parole del tecnico: “Sull'ingaggio importi falsi e tendenziosi – sottolinea – sono entusiasta di questo nuovo progetto”.