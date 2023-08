Lukaku, Di Bello, Mugello e Totti: le ultimissime

Romelu Lukaku adesso è davvero a un passo dalla Roma: oggi può arrivare l’attesa fumata bianca. Se l’aspetta il Chelsea, se l’aspetta Dan Friedkin, se l’aspetta anche il centravanti che da Bruxelles attende solo il via libera per volare a Londra, salire sull’aereo privato del presidente, sbarcare nella Capitale e presentarsi ai nuovi tifosi. L’attesa - per tutte le parti in causa, compresi i romanisti - sta per finire.

I venti minuti dopo la partita sono stati un inferno. Fuori dallo spogliatoio dell’arbitro Di Bello si sono presentati i dirigenti del Bologna. Ma dentro è entrato solo l’ad Claudio Fenucci. Joey Saputo è rimasto fuori. Una discussione molto accesa, attimi di tensione. I dirigenti rossoblù volevano chiedere spiegazioni, saperne di più sul contatto Ndoye e Illing Jr non fischiato e non chiamato dal var.

Ancora un incidente fatale al Mugello: un motociclista ha perso la vita questa mattina durante la prova Amatori 1000 avanzata, una delle gare amatoriali che rientrano nella Promo racing cup 2023, organizzate dalla fiorentina Promo racing e valide per la Coppa Fmi. Il pilota è rimasto coinvolto in un incidente con altri due concorrenti nel tratto finale del rettilineo principale

Dopo l'ufficialità dell'approdo di Cristian Totti al Frosinone, ora è arrivato anche il momento dell'esordio. Il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi ha infatti debuttato con la maglia gialloblù nella prima giornata del campionato Primavera, entrando all'87' della sfida contro il Bologna.