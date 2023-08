Roma, Lazio, Napoli e Juve: le ultimissime

Primi esami stamattina per Paulo Dybala che però, come sempre nel caso di infortuni muscolari, dovrà essere rivisitato nei prossimi giorni. La buona notizia è che si tratta di un infortunio di lieve entità, quindi non una lesione profonda, ma il giocatore va gestito tra Milan (si gioca venerdì) e nazionale argentina.

Colpo su colpo, è arrivato il settimo: Matteo Guendouzi. Lotito e Fabiani hanno chiuso ieri per il francese, s’aggiunge agli acquisti di Kamada e Rovella, tutti nuovi volti del centrocampo post-Milinkovic. Guendouzi è atteso oggi a Roma, salvo imprevisti. E domani effettuerà le visite mediche.

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Eintracht Francoforte per Jesper Lindstrom, 23 anni, fantasista danese. Domani sarà a Roma per le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma da De Laurentiis e il primo allenamento con Garcia in vista della sfida con la Lazio.

Al termine del match tra Juventus e Bologna, terminato in parità all'Allianz Stadium, c'è stato un episodio che ha visto protagonista Vlahovic, autore dell'unico gol bianconero. A fine partita il serbo si è avvicinato nei pressi dei supporters della Juventus, indicando un tifoso a cui aveva deciso di regalare la maglia. Al momento del lancio in molti hanno però provato ad accaparrarsi il cimelio, nonostante le chiare indicazioni di Vlahovic per il destinatario. Alla fine, grazie all'intervento del calciatore, il fortunato tifoso ha avuto modo di impossessarsi della preziosa maglia numero 9