Roma, Di Bello, Salernitana-Udinese e Inter: le ultimissime

Romelu Lukaku sarà il nuovo attaccante della Roma. Il sogno dei tifosi adesso è diventato realtà. I Friedkin e Tiago Pinto hanno infatti chiuso l’accordo con il Chelsea e raggiunto l’intesa con il belga sull’ingaggio: il centravanti sarà il nuovo bomber della Roma e nelle prossime ore - una volta sbrigate le formalità contrattuali con i Blues - sbarcherà nella Capitale per firmare il contratto.

Dopo Juventus-Bologna e le polemiche scaturite per il mancato calcio di rigore per i rossoblù, sono arrivati i primi provvedimenti del designatore arbitrale. Rocchi ha deciso di intervenire all'indomani dell'1-1 tra Juve e Bologna all'Allianz Stadium. L'arbitro Di Bello non ha infatti concesso un netto calcio di rigore alla formazione ospite per un fallo di Iling Junior su Ndoye. Un errore aggravvato dal mancato intervento da parte della sala Var, diretta da Fourneau.

Appuntamento con la prima vittoria in campionato rimandato per Salernitana e Udinese, che nella penultima partita della 2ª giornata di Serie A hanno pareggiato 1-1 all'Arechi, con i campani che salgono a quota due punti dopo il pari contro la Roma all'Olimpico e i friulani che muovono la classifica dopo il ko al debutto contro la Juve.

Siamo arrivati al dentro o fuori. Oggi, o il Bayern darà la luce verde, autorizzando Pavard a raggiungere Milano, oppure l’Inter si ritroverà costretta a lasciare il francese (almeno per questa sessione di mercato…) e cambiare obiettivo.