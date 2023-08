Inter, Roma, Napoli e US Open: le ultimissime

Inizio di campionato da sogno per l'Inter di Inzaghi, che mantiene ancora una volta la porta inviolata. I nerazzurri, che superano 2-0 il Cagliari alla Unipol Domus grazie ai gol di Dumfries e Lautaro Martinez (un gol per tempo), raggiungono in vetta a punteggio pieno Milan, Napoli e Verona.

Il sogno è diventato realtà, la tensione e le preoccupazioni degli ultimi giorni si sono improvvisamente trasformate in un’esplosione di gioia e felicità per quello che è diventato il vero colpo dell’estate. Romelu Lukaku è della Roma, e i tifosi adesso possono far festa.

Jasper Lindstrom si è presentato pochi minuti fa nella clinica romana di Villa Stuart per effettuare le tradizionali visite mediche. Tra tre o quattro ore al massimo, dopo aver completato tutti i controlli sanitari, raggiungerà Aurelio De Laurentiis in via XXIV maggio per siglare col presidente l’accordo quinquennale da 1,5 milioni più bonus almeno fino al 2027.

Esordio ok agli Us Open per Novak Djokovic, che sul cemento di Flushing Meadows supera il francese Alexandre Muller (84 Atp) con un perentorio 6-0, 6-2, 6-3 e si garantisce così la certezza di tornare in vetta al ranking Atp. Debutto da dimenticare invece per Lorenzo Musetti (n.18 Atp), sconfitto al quinto set dal 22enne francese Titouan Droguet.