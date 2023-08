Inter, Roma, Napoli e Basket: le ultimissime

La notizia che tutti i tifosi nerazzurri attendevano con ansia e un pizzico di curiosità è arrivata: Benjamin Pavard sarà un giocatore dell'Inter. Tutto fatto con il Bayern Monaco, con il calciatore francese che arriverà stasera a Milano. Domani invece, sarà la volta delle visite mediche.

Inizia il countdown per l'arrivo di Lukaku a Ciampino, dove migliaia di tifosi della Roma si sono già radunati in queste ore per dargli il benvenuto. L'atterraggio del jet privato con a bordo il belga e la dirigenza giallorossa è previsto per le 17.40.

Hirving Lozano saluta il Napoli. Nel giorno delle visite mediche di Lindstrom, il club azzurro ha trovato l'accordo per la cessione dell'esterno messicano, che già domani sarà ad Eindhoven per le visite mediche con il Psv.

Si chiude con una bella vittoria, contro i padroni di casa, il terzo impegno di questa edizione dei Mondiali per la nazionale azzurra di Gianmarco Pozzecco, reduce dal buon esordio contro l’Angola e la successiva sconfitta rimediata contro la Repubblica Dominicana. Questa volta l'Italia ha affronta e battuto 90-83 le Filippine a Manila, guadagnandosi così la qualificazione al prossimo turno.