Roma, Nazionale, Torino e US Open: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

A Villa Stuart sono ancora in corso le visite mediche di Romelu Lukaku. A seguire, l'attaccante belga firmerà il contratto con la Roma e inzierà ufficialmente la sua avventura in giallorosso. Per l'ufficialità è probabile che si debba aspettare fino a domani.

Dopo la nomina di Luciano Spalletti, la Figc ha ufficializzato anche il nuovo staff dell'allenatore della Nazionale. Presente anche Gigi Buffon dopo la decisione di dire addio al calcio giocato, mentre lascia il ruolo da team manager Gabriele Oriali dopo 9 anni.

Colpo del Torino in difesa. Dopo aver battuto la concorrenza dell'Udinese e di un paio di club esteri, il club granata ha acquistato il difensore centrale Saba Sazonov della Dinamo Mosca.

Matteo Berrettini agli US Open supera Hubert ed esulta per la vittoria: "Sono contento della mia prestazione”. L’italiano ha superato il suo avversario in tre set.