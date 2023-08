Roma , Inter, Mancini e tennis: le ultimissime

Tifosi in delirio per Lukaku. L'Inter abbraccia Pavard. Lo sfogo di Mancini sui social. Esorido ok per Sinner all'Us Open

ROMA - Tifosi della Roma in delirio per Lukaku che ieri a Ciampinpo è stato accolto da 5mila tifosi. Visite mediche e firma per l'attaccante che vostra la maglia numero 90. Unica nota stonata le quattro auto che erano nel parcheggio dello scalo: alcuni ragazzi ci sono saliti sopra per godere di migliore visuale le hanno danneggiate

L'Inter abbraccia Benjamin Pavard. Dopo il via libera da parte del Bayern Monaco il 27enne difensore francese è sbaracto ieri a Milano, all'aeroporto Linate, intorno alle 20. Oggi il calciatore si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto con il club nerazzurro. Una volta sbrigate le pratiche si metterà a disposizione del neo tecnico Simone Inzaghi.

"Informazioni false e manipolazioni sono esistite da sempre": con queste parole Roberto Mancini ha replicato in un post su Instagram agli attacchi ricevuti per le dimissioni dalla nazionale e il nuovo incarico di ct dell'Arabia Saudita. Il tecnico jesino ha ringraziato i tifosi italiani "per il grande sostegno e la vera amicizia dimostratami da sempre, e in particolare in questi ultimi giorni e ore frenetiche" e poi ha ribadito che "il vero e concreto contatto con i rappresentanti della Federazione saudita risale al 18 agosto", quindi cinque giorni dopo la sua lettera di dimissioni.

Brillante esordio agli Us Open di New York per Jannik Sinner, numero 6 al mondo. L'italiano ha liquidato in tre set (6-3 6-1 6-1) il tedesco Jannick Hanfmann, 54 nel ranking mondiale. Sinner e' considerato tra i possibili finalisti dell'ultimo Grande Slam dell'anno, ma sulla sua strada potrebbe trovare lo spagnolo Carlos Alcaraz. Adesso per l'italiano si presenta un derby: quello con Lorenzo Sonego, che ha battuto in tre set (6-3 6-4 6-2) il qualificato americano Nicolas Moreno De Alboran.