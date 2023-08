Champions, Roma, Fiorentina e Serie B: le ultimissime

Alle 18 i sorteggi di Champions League. Lukaku scalda i motori. La Fiorentina ospita il Rapid Vienna. Colpo esterno del Venezia

ROMA – Attesa per il sorteggio di Champions League in programma oggi alle 18. Quattro le italiane impegnate nella massima competizione europea il Napoli sarà in prima fascia, l'Inter in seconda, mentre Lazio e Milan saranno in terza. Al netto delle big in prima e seconda fascia i pericoli potrebbero arrivare anche dalla quarta fascia dove Newcastle e Galatasaray fanno un po' paura a tutti. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno agli ottavi di finale. Le terze classificate di ogni girone andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta diEuropa League, dove affronteranno le seconde classificate dei gironi di Europa League per un posto agli ottavi di finale.

Primo allenamento a parte per Lukaku con la Roma nella rifinitura odierna Mourinho lo aggregherà al gruppo e continuerà a testarne i muscoli per capire se e come potrà utilizzarlo. Quello contro il Milan resta comunque un derby: l’ex bomber dell’Inter ha segnato 5 gol confezionando 2 assist in 8 partite (7 vittorie) contro i rossoneri. La sensazione, in attesa della seduta odierna, è che Lukaku oltre ad accomodarsi in panchina possa subentrare per qualche minuto nella seconda parte di gara, anche se molto dipenderà dall’andamento dell’incontro.

Play off di Conference per la Fiorentina che alle 20 sfiderà il Rapid Vienna al Franchi dopo aver perso la gara di andata 1-0. Le probabili formazioni

Colpo esterno del Venezia nella terza giornata del campionato di Serie B. Gli uomini di Vanoli superano 2-1 in rimonta la Sampdoria di Pirlo, ferma a 1 punto in tre partite. Succede tutto nella ripresa: i blucerchiati sbloccano il punteggio al 46' con Pedrola ma i lagunari non si arrendono e ribaltano tutto con Gytkjaer al 76' e Tessmann all'89'. Venezia che sale così al secondo posto, a quota 7 punti, in coabitazione con il neopromosso Catanzaro che ha battuto 3-0 lo Spezia grazie alle reti di Biasci, Nikolaou (autorete) e Pompetti.