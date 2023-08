Roma, Lazio, Juventus e Ceferin: le ultimissime

Lukaku "Che emzione l'accoglienza!". Luis Alberto rinnova. Allegri: "Vincere di niuovo è dura". Ceferin attacca i bianconeri

ROMA – Tramite un video social la Roma ha presentato Lukaku che per la prima volta paròla da giallorosso: “L'accoglienza che questo club e questi tifosi mi hanno riservato mi ha emozionato e rappresenta uno stimolo ulteriore a dare tutto per la mia nuova squadra. Ho respirato l'atmosfera dello stadio Olimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e oggi è bello sapere di farne parte - ha detto Lukaku al sito ufficiale della Roma - ho avuto modo di confrontarmi con la proprietà nei giorni scorsi e sono rimasto colpito dalla loro ambizione. Adesso dobbiamo lavorare, essere umili e crescere partita dopo partita: da parte mia non vedo l'ora di mettermi a disposizione dei miei compagni, dentro e fuori dal campo".

Aspettando la chiusura del mercato è rimbalzata una notizia dalla Spagna: Luis Alberto ha firmato il rinnovo. Nessuna conferma né dalla Lazio né dalla You First Sport, sua scuderia. Eppure la firma sarebbe reale, addirittura risalirebbe al giorno in cui il Mago chiarì il caso con Lotito e il suo agente fu ricevuto dal presidente in Senato. L’accordo era stato trovato fino al 2027 con opzione fino al 2028. Firma retrodatata o postdatata, il rinnovo del Mago è cosa fatta. E’ stato perdonato per l’ennesima volta.

Massimiliano Allegri ha parlato in una lunga intervista a Dazn Heroes. L'allenatore si è espresso così sul suo ritorno in bianconero: "Sono tornato con un programma ben preciso, per questo con Agnelli ho fatto quattro anni di contratto. Nelle ultime due stagioni non abbiamo vinto nulla, il primo anno credevo che sarebbe stato più facile e forse è stato un errore di presunzione. Però da quando sono tornato ad oggi sono rimasti solo dieci giocatori, di cui tre portieri e sette di movimento. Il lavoro fatto in questi anni è stato buono, l’obiettivo era rinnovare la squadra”.

Aleksander Ceferin ha parlato ai microfoni de L'Equipe. Il numero uno della Uefa si è espresso sull'esclusione della Juventus dalle coppe europee dopo le vicende giudiziarie dello scorso anno: “E' logico che un club che non ha rispettato le regole venga sospeso. Si tratta di una decisione presa da un organismo indipendente. Non si può punire un club tra dieci anni se ha fatto qualcosa di sbagliato adesso. Non possono decidere di sospendere la Juve nel 2028 in attesa che si qualifichi per la Champions League... Per qualsiasi club, una sanzione come questa è importante. Significa perdere 40-50 milioni di euro. Non è una cosa da poco, soprattutto se si tratta di un club in gravi difficoltà finanziarie". Ascolta le news della mattina