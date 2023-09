Serie A, Europa, Fiorentina e Italia: le ultimissime

Attesa per Roma-Milan. Oggi i sorteggi di Europa League e Conference e i primi convocati di Spalletti

ROMA – La terza giornata del campionato di calcio di serie A propone un big match: appuntamento alle 20.45 all'Olimpico con Roma-Milan, prima alle 18.30 Sassuolo-Verona. Le probabili formazioni.

Oggi alle 13 i sorteggi di Europa League: 32 le squadre suddivise in quattro fasce. La Roma sarà testa di serie nel proprio girone, così come l'Atalanta. Anche Liverpool, Bayer Leverkusen e Villarreal sono in prima fascia. Non saranno possibili incontri tra squadre della stessa federazione, sarà esclusa quindi - almeno inizialmente - la sfida Roma-Atalanta.

A seguire il sorteggio di Conference nel quale giocherà la Fiorentina che con una doppietta di Nico Gonzalez contro il Rapid Vienna si è guadagnata la fase a gironi. L'argentino segna al 59mo e raddoppia su rigore all'89mo (concesso per fallo di mano), consentendo alla Viola di ribaltare lo 0-1 dell'andata.

Oggi il neo ct dell'Italia Luciano Spalletti diramerà le sue prime convocazioni per Macedonia e Ucraina: niente preclusioni, è possibile qualche sorpresa (Belotti più in condizione di Scamacca, Lazzari se batterà la concorrenza di Calabria), probabile prima chiamata per Baldanzi e Casale, scontata la rinuncia ad alcuni big rispetto all’ultima chiamata di Mancini per la Nations. Per motivi diversi (mercato, infortuni, aria di addio) mancheranno Bonucci, Acerbi, Verratti, Toloi e quasi certamente Jorginho (riserva di Rice nell’Arsenal). Berardi non sta giocando con il Sassuolo, non è sicuro Zaniolo, appena arrivato all’Aston Villa.