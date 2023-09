Arbitri, sorteggi, Italia e tennis: le ultimissime

Reso noto l'audio bar di Juventus-Bologna. I sorteggi di Europa e Conference League. La data della presentazione di Spalletti. Berrettini rischia la Davis

ROMA – L'audio Var del famoso episodio del mancato rigore al Bologna nella partita contro la Juventus aveva portato l'arbitro Di Bello nella bufera è stato reso noto Dopo momenti di incertezza Di Bello ha deciso di non assegnare il rigore al Bologna nel match contro la Juve. Decisione che ha fatto discutere, certo, ma che a distanza di giorni ha avuto una spiegazione grazie agli audio diffusi da Coverciano. Il direttore di gara ha infatti ricevuto una segnalazione dalla sala Var in cui si afferma: "Sta fermo, guarda, bravo. Check completato, puoi riprendere il gioco”.

Sono stati sorteggiati i gironi completi di Europa League. La Roma nel gruppo G ha pescato Slavia Praga (CZE), Sheriff Tiraspol (MOL) e Servette (SVI). Invece per l'Atalanta, nel gruppo D, ci sono Sporting (POR), Sturm Graz (AUT) e Rakow Czestochowa (POL). In Conference invece la Fiorentina è stata inserita nel gruppo F con il Ferencvaros, Genk e Fk ?ukaricki.

A dieci giorni dal ritorno in campo, nella terza partita di qualificazione a Euro2024, la Nazionale di calcio ritrovera' ufficialmente il proprio Commissario tecnico, dopo le dimissioni di Roberto Mancini. Sabato 2 settembre, alle 11.00, nel quartier generale degli Azzurri a Coverciano, e in diretta su Rai 2, Luciano Spalletti sara' presentato alla stampa. Il nuovo Ct parlera' per la prima volta da selezionatore della nazionale maggiore, proprio in vista del doppio impegno verso l'Europeo del prossimo anno in Germania

Dopo il ritiro dagli Us Open per infortunio, l'ennesimo della sua carriera, Matteo Berrettini attende a New York per effettuare i controlli alla caviglia. Il tennista romano, nel match di secondo turno del singolare maschile degli Us Open, sui campi in cemento di Flushing Meadows, si e' ritirato contro Arthur Rinderknech, mentre il francese conduceva per 6-4 5-3 per una brutta storta alla caviglia destra.