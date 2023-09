Roma, Sassuolo, Italia e Inter: le ultimissime

Il Milan espugna l'Olimpico. Il Sassuolo ferma il Verona. I convocati di Spalletti. Altro colpo di mercato dell'Inter

ROMA – La Roma cade allo stadio Olimpico sotto i colpi di un Milan cinico e spietato: sblocca Giroud su calcio di rigore concesso con l'ausilio del Var, in avvio di ripresa Leao trova la rete del raddoppio con una mezza rovesciata che sorprende la difesa giallorossa. Al 60' Milan in 10 per il rosso a Tomori, al 70' l'esordio di Lukaku con la sua nuova maglia in pieno recupero Spinazzola accorcia con la rete del 1-2 ma la squadra di Pioli riesce a resistere e porta a casa la terza vittoria in altrettante gare. Per la Roma un solo punto in tre gare.

Berardi torna dopo aver saltato le prime due giornate e fa tutta la differenza per il Sassuolo che conquista il primo successo in campionato dopo due ko grazie alla doppietta del 29enne calabrese, a segno al 64' e al 72' su rigore. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i neroverdi sconfiggono 3-1 il Verona grazie anche ad un gol di Pinamonti che sblocca la partita all'11'. Nel mezzo, il momentaneo pareggio di Ngonge al 56'.

Luciano Spalletti ha diramato le sue prime convocazioni da Ct: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario Tecnico per le gare con Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano), primi due impegni stagionali per la Nazionale nel cammino che porta verso EURO 2024. Prima convocazione per il difensore della Lazio Nicolo' Casale, che nel 2022 era gia' stato chiamato per due stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale. Tornano a vestire la maglia azzurra Mattia Zaccagni, Cristiano Biraghi, Gianluca Mancini e Manuel Locatelli. La Nazionale si radunera' domenica 3 settembre a Coverciano, dove restera' ad allenarsi fino a venerdi' 8 per poi partire nel pomeriggio alla volta di Skopje. Al termine del match con la Nord Macedonia gli Azzurri si trasferiranno a Milano per preparare la sfida con l'Ucraina.

Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell'Inter. Il contratto del centrocampista è stato depositato, come ufficializzato sui canali della Lega Serie A. L'olandese arriva a titolo definitivo dopo l'ultima stagione all'Ajax.