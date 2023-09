Spalletti, Gravina, Allegri e MotoGp: le ultimissime

Spalletti: "Giocherò con il 4-3-3". Gravian: "C'è stata tanta rabbia". Allegri: "Quota scudetto da 86 a 90 punrti". Bagnaia in pole a Barcellona

ROMA - "Lo schema è qualcosa di liquido nello sviluppo". Sono le prime parole di Luciano Spalletti nel giorno della sua presentazione come neo ct dell'Italia: "Partiremo con la difesa a quattro, cercando di mettere in pratica un'idea di calcio ben precisa. Il centrocampo, proprio perché sta in mezzo, diventa un territorio importante dove si possono costruire tante cose, e abbiamo un centrocampo tra i più forti che ci sono in circolazione. Partiremo con il 4-3-3 poi, se avremo bisogno di uno più offensivo, si può mettere uno che fa la sottopunta e giocare con il 4-2-3-1".

"Non abbiamo voluto anteporre ai nostri valori i nostri individualismi e le nostre prerogative personali". Lo dichiara il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo commissario tecnico della nazionale azzurro, Luciano Spalletti, a Coverciano. "La voglia di reagire e di manifestare un po' di rabbia c'era, ma è sbagliato perché la rabbia poi esaurisce tutta l'esperienza vissuta sul momento. Ma un pizzico di delusione c'è, è inutile discuterla. La nostra è stata una reazione composta".

"Penso che quest'anno servano da 86 a 90 punti per vincere lo scudetto". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Empoli: "Il Napoli è favorito perché è campione in carica, il Milan anche ieri ha fatto un'ottima partita però siamo solo all'inizio, noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare, sapendo che sarà dura: per la Champions ci sono anche Inter, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina. Le prime quattro usciranno da queste squadre e ci vorranno 76 punti".

E' un Francesco Bagnaia scatenato quello che conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna di MotoGp. Il campione del mondo in carica e attuale leader del Mondiale piazza anche il record della pista fermando il cronometro sull'1.38.639 con la sua Ducati, cancellando quello di Aleix Espargaro conquistato nel corso della seconda sessione di prove libere di ieri. Sara' proprio il pilota spagnolo dell'Aprilia a scattare appena dietro all'azzurro, con l'altra Aprilia di Miguel Oliveira a chiudere la prima fila.