Lazio, Atalanta, formula uno e tennis: le ultimissime

ROMA – La Lazio riscatta un avvio di stagione horror ed espugna il Maradiona battendo il Napoli 2-1 come già accaduto un anno fa. Questa volta è Kamada ad essere decisivo. Apre Luis Alberto con un gol di tacco, magico, su assist di Felipe Anderson. Pareggio lampo di Zielinski. Nella ripresa gol che vale tre punti di Kamanda. Due reti annullate dal Var (fuorigioco) per i biancocelesti. Che tolgono lo zero dalla classifica e cancellano le prime due sconfitte. Il Napoli non aggancia il Milan a punteggio pieno.

Messaggio a Luciano Spalletti dal Gewiss Stadium e a inviarlo è Gianluca Scamacca, rimasto fuori dalle prime convocazioni del nuovo ct azzurro ma mattatore con una doppietta nell'anticipo della terza giornata di Serie A vinto 3-0 dall'Atalanta contro il Monza. Sblocca Ederson poi Scamacca chiude la sfida con una doppietta che piega il Monza. Nelle altre due gare Bologna-Cagliari 2-1, 0-0 tra Udinese e Frosinone.

E' un super Carlos Sainz a firmare il miglior crono che vale la pole position per il Gran Premio di Monza. Per lo spagnolo della Ferrari, assolutamente scatenato gia' nella giornata di ieri, si tratta della prima stagionale, la sua seconda in carriera. Beffato di 13 millesimi Max Verstappen su Red Bull, che a sua volta riesce a mettersi davanti ad un Charles Leclerc comunque davvero in palla con l'altra Rossa per la gioia di migliaia tifosi del Cavallino Rampante. Quarto scattera' Geroge Russell con la Mercedes davanti alla seconda Red Bull di Sergio Perez, mentre Lewis Hamilton non va oltre un ottavo tempo con l'altra Mercedes.

Continua la "favola" di Matteo Arnaldi a New York. Il 22enne ligure, numero 61 dell'attuale classifica mondiale (suo best ranking), e' approdato agli ottavi di finale degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows.