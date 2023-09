Milan, De zerbi, basket e tennis: le ultimissime

La procura Figc indaga sui cori anti-Juve dei giocatori del Milan. l'Italia del basket ai quarti al mondiale. Ferguson incanta tutti. Arlanbdi e Sinner agli ottavi in Usa

ROMA - Il Procuratore Federale della Federcalcio Giuseppe Chinè, acquisiti i filmati postati sui social da calciatori del Milan nei quali, durante il trasferimento in aeroporto dopo la gara con la Roma, intonano cori antisportivi, ha aperto una indagine per accertare l'eventuale violazione dei canoni di lealtà, proibita' e correttezza ed individuarne i responsabili.

Il Brighton di Roberto De Zerbi continua a sfornare nuovi talenti: l'ultima stella a brillare sulla costa dell'East Sussex è il 18enne attaccante irlandese Evan Ferguson, autore di una tripletta nel 3-1 interno contro il Newcastle e arrivato già a 10 gol in Premier League. Solo Michael Owen (28), Wayne Rooney (15) e Francis Jeffers (12) hanno segnato piu' gol di lui nella massima serie inglese prima di compiere 19 anni.

L'Italia ha battuto Porto Rico 73-57 e si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di basket. Era dal 1998, quindi da 25 anni, che gli azzurri non entravano tra le migliori otto del torneo iridato. Reduce dall'impresa con la Serbia, l'Italbasket si è imposta anche nell'ultima gara della seconda fase a gironi del Mondiale 2023.

Due italiani agli ottavi degli Us Open: il sempre piu' sorprendente Matteo Arnaldi e Jannik Sinner. Il 22enne sanremese ha battuto il britannico numero 16 del mondo Cameron Norrie, semifinalista 2022 a Wimbledon, con un perentorio 6-3, 6-4, 6-3, e ora lo attende Carlos Alcaraz. Successivamente l'altoatesino ha faticato per battere in quattro set lo svizzero lo svizzero Stanislav Wawrinka 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 in 3 ore di gioco e domani se la vedra' con Alexander Zverev che ha superato il bulgaro Dimitrov 6-7, 7-6, 6-1, 6-1.