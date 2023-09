Italia, Serie A, Spagna e tennis: le ultimissime

Immobile è il capitano dell'Italia. Boom di tifosi in Serie A. La federcalcio spagnola chiede scusa dopo il caso Rubiales. Un altro record per Djokovic

ROMA – Il neo ct Spalletti ha eletto Ciro Immobile capitano e lo ha scelto: se giocherà titolare, almeno sino all’Europeo 2024 in Germania, gli toccherà la fascia, rispettando il criterio del maggior numero di presenze (56) che ha sempre governato le dinamiche e lo spogliatoio della Nazionale. Donnarumma (54 presenze, appena due in meno) è l’altro capitano dell’Italia, di fatto destinato, per ruolo e continuità di impiego, a diventarlo stabilmente in futuro. Sabato a Skopje, Gigio porterà i gradi solo nel caso in cui Immobile dovesse perdere il ballottaggio aperto con Raspadori al centro dell’attacco.

Boom di tifosi in Serie A queste prime tre giornate di campionato sono da record: 929.559 persone si sono accomodate sui seggiolini degli stadi di Serie. Ed è scontato dire che l’obiettivo “un milione” verrà spazzato via con i 75 mila del derby Inter-Milan di sabato 16 settembre (ore 18), dopo che il pienone dello Stadium per Juve-Lazio (stesso giorno, ore 15). Numeri del genere non si registravano dai primi anni 2000.

La Federcalcio spagnola ha "chiesto scusa" "al mondo del calcio e a tutta la societa'" per il comportamento "inaccettabile" del suo presidente Luis Rubiales, sospeso dalla Fifa dopo avere impresso un bacio sulla bocca della giocatrice della squadra nazionale Jenni Hermoso. Inoltre ha licenziato il ct della nazionale femminile spagnola, Jorge Vildache aveva preso le difese del presidente.

Novak Djokovic ha conquistato la 47esima semifinale del Grande Slam, un record, vincendo per 6-1, 6-4, 6-4 contro l'americano Taylor Fritz, nona testa di serie, agli US Open. Djokovic continua la sua corsa per il 24esimo titolo del Grande Slam maschile da record nelle ultime quattro contro un altro giocatore di casa, Frances Tiafoe, decima testa di serie, o l'emergente Ben Shelton.