Roma, Lazio, Liverpool e Enogu: le ultimissime

Mourinho torna su Roma-Siviglia, Lotito sullo stadio di proprietà. Offerta schock dall'Arabia per Salah. Indiscrezioni sul caso Egonu

ROMA - José Mourinho è il nuovo testimonial di Sky Sport per questa stagione europea e proprio per questo la piattaforma ha realizzato una piccola intervista, all'interno del format intitolato ‘This or that', all'allenatore della Roma in cui lo Special One deve scegliere tra due gare europee disputate nel passato. Tra queste non poteva mancare la recente finale di Europa League contro il Siviglia accompagnate da polemiche non ancora sopite. "Se dico quello che penso prendo 10 giornate di squalifica”, ha così commentato Mou in riferimento alle decisioni prese dall'arbitro Taylor.

Lunga i ntervista di Lotito a Radio Rona New Sound, tra i tanti temi trattati anche quello dello stadio di proprietà: "Stiamo lavorando per dare alla Lazio e alla collettività uno stadio. Vedrete che poi alla fine col tempo, spero il più breve possibile, possiamo in qualche maniera dare delle risposte. Dobbiamo sicuramente avere lo stadio di proprietà. Lo stadio della Roma? L’approccio è sbagliato. Qui non c’è chi arriva prima. Qui c’è il problema di risolvere questa vicenda”.

A ormai poche ore dalla chiusura del mercato saudita, c'è un nuovo rilancio del Al-Ittihad, disposto a pagare oltre 250 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino di Mohamed Salah. Un'offerta senza precedenti nella storia del calcio che, nonostante le rassicurazioni di Jurgen Klopp, ora sembra che stia facendo vacillare non solo i Reds ma lo stesso attaccante egiziano, che il club saudita è pronto a ricoprire d'oro, con un contratto triennale da oltre cento milioni di euro, numerosi benefit e altri contratti di sponsorizzazione. La risposta finale dell'interessato è attesa nelle prossime ore.

Non si placano le voci intorno a Paola Egonu. Come noto l'azzurra non farà parte del torneo preolimpico in programma a Lodz dal 16 al 24 settembre. Una scelta concordata tra allenatore, giocatrice e presidente della Federazione. Eppure ci sarebbe dell'altro, di preciso un ammutinamento. A riportalo è Bruno Voloch, giornalista di O Tempo, secondo il quale una giocatrice brasiliana avrebbe rivelato come Cristina Chirichella, Caterina Boseti, Monica De Gennaro e Paola Egonu avrebbero guidato una vera e propria rivolta per estromettere il ct Mazzanti dal suo incarico.