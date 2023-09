Chanpions League, Dybala, Hermoso e tennis: le ultimissime

Le gare in chiaro della Champions. Dybala racconta l'infortunio del 2022. La Hermoso denuncia Rubiales per il bacio. Sinner a rischio Davis

ROMA - Attesa per la partenza della Champions League Canale 5 trasmetterà in chiaro sei gare della fase a gironi . Si parte il 19 settembre, con Lazio-Atletico Madrid, poi sarà la volta, il 3 ottobre, di Inter-Benfica. La successiva è Union Berlino-Napoli (24 ottobre), mentre il 7 novembre sarà la volta di Milan-Psg. Ancora Milan per la successiva: il 28 novembre i rossoneri affronteranno il Borussia Dortmund. Due apparizioni anche per l'Inter che chiude il programma il 12 dicembre contro la Real Sociedad.

Lunga intervista di Dybala a al programma "LLave A La Eternidad". Il calciatore della Roma ha toccato molti temi tra i quali quello dell'infortunio occorso nel 2022: "Quando ho fatto gli esami e i medici mi hanno comunicato l’entità dell’infortunio mi è caduto il mondo addosso. È stato un momento duro. Il dottore mi ha detto che la lesione era al limite e lì ho capito che avevo ancora una possibilità. Mi sono detto che dovevo lavorare tranquillo, fisicamente e mentalmente. I dottori mi hanno aiutato tantissimo e i risultati sono pian piano arrivati".

La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso ha sporto denuncia contro il presidente della federcalcio, Luis Rubiales, per il bacio sulle labbra ricevuto durante la premiazione per i mondiali vinti in Australia. La formalizzazione dell'accusa, arrivata martedì con una deposizione davanti alla Procura Generale a Madrid, e' cruciale perché l'inchiesta preliminare per "violenza sessuale" già avviata possa andare avanti. Rubiales, gia' sospeso dalla Fifa e dalla stessa Rfef, rischia quindi ora seriamente un processo davanti al Tribunale Nazionale.

"Siamo in contatto con Sinner e aspettiamo che ci dia aggiornamenti, consapevoli però di avere comunque una squadra all'altezza del compito che ci attende a Bologna". Così il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri, come riportato da Supertennis, in merito alle condizioni del tennista altoatesino, reduce dalla sconfitta contro Zverev agli Us Open e a forte rischio per le sfide di Davis in programma dal 12 al 17 settembre alla Unipol Arena del capoluogo emiliano.