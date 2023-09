Serie A, Coppa Italia, Pallone d'Oro e tennis: le ultimissime

Anticipi e posticipi del girone di andata. le date dei sedicesimi di Coppa Italia. La lista dei candidati al Pallone d'Oro. La frase choc di Medvedev agli US OPen

ROMA - La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi - con orari, date e copertura tv - dei turni di campionato che vanno dalla 5ª alla 19ª giornata, ovvero dal 24 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, arrivando quindi fino al termine del girone d'andata. Scopri date e orari di tutte le partite nel dettaglio. Il derby Lazio-Roma della 12ª giornata si giocherà di domenica alle ore 18, Juve-Roma il 30 dicembre ultima partita del 2023.

C'è la data del debutto in Coppa Italia per Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina. La Lega serie A ha infatti diffuso il programma dei sedicesimi e d i quelle sfide degli ottavi in cui entreranno in scena le quattro squadre protagoniste della Final Four di Supercoppa italiana (in programma a gennaio a Gedda, in Arabia Saudita). La programmazione tv, così come la fissazione delle restanti quattro gare degli ottavi, sarà comunicata successivamente. Martedì 5 dicembre:

Lazio vs vincente Genoa-Reggiana (ore 21).

Mercoledì 6 dicembre:

Fiorentina vs vincente Lecce-Parma (ore 21).

Martedì 19 dicembre:

Napoli vs vincente Torino-Frosinone (ore 21).

Mercoledì 20 dicembre:

Inter vs vincente Bologna-Verona (ore 21).

France Football ha reso nota la lista dei 30 candidati al Pallone D'Oro 2023, che sara' assegnato il prossimo 30 ottobre. C'e' il vincitore del 2022 Karim Benzema, oltre a Leo Messi, Haaland, Mbappe' e Griezmann. E ancora i giocatori che hanno trascinato il Napoli allo scudetto Kim Min-jae, ora al Bayern, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, e gli interisti Barella (unico italiano), Lautaro Martinez e Onana (adesso allo United).

Polemiche a non finire nel corso della sfida tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev, valida per i quarti di finale degli Us Open e vinta con un netto 3-0 dal classe 1996. Un derby a tinte russe disputato sul cemento dell''Arthur Ashe Stadium' in condizioni a dir poco proibitive: 34° gradi (39 percepiti all'interno dell'impianto) e un'umidità del 50%. Gli organizzatori hanno cercato di risolvere il problema semichiudendo il tetto retrattile del campo centrale. Obiettivo? Dare un po' di ombra ai tennisti e agli spettatori. "Un giocatore morirà e loro lo vedranno", l'ammonizione di Medvedev sui pericoli che si corrono nel disputare una partita in quelle ardue condizioni.