Lukaku, Pallone d'Oro, Hazard e Gasperini: le ultimissime

Lukaku è stato il più citato del mercato. Messi favorito per il Pallone d'Oro. Thorgan Hazard lascia il Dortmund. Molti ex contro il tecnico dell'Atalanta

ROMA - Romelu Lukaku è il sovrano indiscusso del calciomercato estivo. Il più citato dai media nazionali (1.193 menzioni) e' stato infatti l'attaccante belga, seguito dallo juventino Dusan Vlahovic e dall'interista Davide Frattesi. Lo rileva il monitoraggio svolto sulle principali radio e tv italiane da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda che fornisce contenuti provenienti dal parlato. Medaglia d'argento delle citazioni per Vlahovic (557) rimasto invece a Torino. Chiude il podio Davide Frattesi (455), centrocampista nerazzurro ex Sassuolo protagonista a fine giugno del derby di mercato con il Milan.

Lionel Messi è in testa alla lista dei candidati per il Pallone d'Oro maschile dopo aver guidato l'Argentina alla gloria della Coppa del Mondo in Qatar. Ad inseguire l'argentino Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham e Bukayo Saka inclusi nella lista dei 30 finalisti per il prestigioso premio dagli organizzatori di France Football. Non c'è il portoghese Cristiano Ronaldo. Messi, già vincitore per sette volte del premio annuale di giocatore mondiale dell'anno, è di nuovo il favorito.

"La sua potrebbe essere definita una gestione dittatoriale, basata sulla paura. Non ero abituato a tutto questo". Una "rivolta degli ex" partita da Joakim Maehle e caldeggiata sui social da Merih Demiral: il profilo del contendere è quello di Gian Piero Gasperini, accusato di avere metodi da sergente di ferro. Ma quello del danese non è il primo sfogo nei confronti del tecnico, in passato anche Timothy Castagne e Pierluigi Gollini avevano espresso qualche perplessità di troppo sulla gestione del Gasp.

Il Borussia Dortmund ha trovato un acquirente per il giocatore di riserva Thorgan Hazard dopo la chiusura del mercato tedesco. Il 30enne si trasferirà all'Anderlecht, nel suo nativo Belgio, come annunciato dal Dortmund. La finestra di mercato in Belgio è rimasta aperta fino a mercoledì sera. Si dice che la commissione di trasferimento sia di circa 4 milioni di euro. Hazard era arrivato dal Borussia nel 2019 per circa 25 milioni di euro.