Italia, Luiz Felipe, Guardiola e Sinner: le ultimissime

Barella: "Della Macedonia ho brutti ricordi" . Bufera dopo il video di presnetazione di Luiz Felipe. Guardiola ultimo in una classifica di Premier. Sinner rinuncia alla Davis

ROMA - “Sarà una partita difficile, li abbiamo già incontrati purtroppo in unna partita che è un brutto ricordo per noi, ma questa e' un'altra partita e un nuovo corso. C'è bisogno di tempo pero' già in questi giorni ho visto grandissima disponibilità da parte di tutti e penso il mister sia contento di questo. Cercheremo di fare il meglio sin da subito perché ci servono due vittorie". Così Nicolò Barella, durante una conferenza stampa a Coverciano in vusta del primo match azzurro di Spalletti.

L'Al-Ittihad ha ufficializzato oggi l'arrivo di Luiz Felipe. Il difensore ex Lazio lascia così la Real Sociedad per unirsi al club dell'Arabia Saudita. Nella presentazione via social, ci sono però stati degli errori clamorosi. Nell'annuncio pubblicato su Instagram, il club arabo ha deciso di rimarcare gli anni passati in Serie A con la maglia della Lazio. L'Al-Ittihad ha infatti condiviso un video con in sottofondo la musica del Padrino ed in cui viene detto che "l'Italia si è sempre distinta per la difesa e nient'altro". Una luogo comune che ha fatto infuriare i tifosi sui social.

Anche i migliori possono avere dei difetti e persino Pep Guardiola, nonostante il "treble", udite udite, è ultimo in una speciale statistica dedicata agli allenatori della Premier League di tutti i tempi. Tutto ruota attorno al rigore sbagliato da Haaland contro lo Sheffield United un mese fa. Il palo colpito dall'attaccante ha fatto precipitare Guardiola all'ultimo posto in classifica per rigori trasformati. Con 26 rigori messi a segno su 36 assegnati a favore, infatti, la percentuale di Guardiola da allenatore del Manchester City si attesta al 72%, la peggiore della Premier.

"Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E' sempre un onore giocare per il nostro Paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo". Così sui propri profili social Jannik Sinner ufficializza il suo forfait per le sfide di Coppa Davis della prossima settimana a Bologna.