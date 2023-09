Roma, Lazio, Italia e tennis: le ultimissime

Dybala è pronto ad affiancare Lukaku. Tempo di rinnovi per Lotito. Oggi Immobile in conferenza azzurra. Pierangeli duro con Sinner

ROMA – Mourinho può tirare un sospiro di sollievo: Paulo Dybala è tornato in campo, anche se non ha svolto l’intera seduta con il gruppo, e propone la sua candidatura per giocare contro l’Empoli tra 9 giorni e potrà così formare la tanto attesa coppia con Lukaku. L'argentino probabilmente verrà sostituito nella ripresa per poi magari riposare nel faticoso impegno infrasettimanale di Tiraspol, trasferta poco agevole al di là del livello tecnico dell’avversario, ed essere disponibile la domenica successiva a Torino, dove fu decisivo nella scorsa stagione su calcio di rigore.

In casa Lazio l'agenda di Lotito è sempre piena di appuntamenti. I prossimi riguardano una doppia chiamata ai manager di Felipe Anderson e Zaccagni. Aspettano la convocazione: per il brasiliano è la prima, per l’azzurro la seconda. Il patron è rientrato a Roma dopo una breve vacanza a Cortina, a stretto giro inizierà le trattative con l’obiettivo di chiuderle. Per Felipe Anderson attende la chiamata la sorella-agente Juliana Gomes. Lotito l’ha rassicurata, l’avrebbe contattata appena tornato da Cortina. Ogni giorno è buono.

A meno di imprevisti o cambiamenti dell'ultima ora Ciro Immobile sarà il capitano della nuova Italia di Luciano Spalletti. L'attaccante nonché capitano della Lazio è il giocatore, fra quelli attualmente convocati a Coverciano, che vanta più presenze in azzurro, 56 con 16 reti: sarà lui, come annunciato dall'ufficio stampa della Figc, a parlare insieme alle 18,30 a Skopje, nell'Arena Todor Proeski. Di solito è sempre il capitano ad accompagnare il tecnico nella conferenza stampa di vigilia di una partita, in questo caso quella con la Macedonia del Nord valida per le qualificazioni europee, in programma sabato alle 20,45.

Nicola Pietrangeli, quasi 90 anni, uno stadio intitolato al Foro Italico e una vita sportiva trascorsa a vincere in lungo e in largo non le manda a dire a Sinner dopo il forfait in Coppa Davis in tandem con Berrettini, che si è fatto male alla caviglia durante gli Us Open: "Non voglio entrare nel merito della vicenda Sinner, parlo in generale; e dico che rappresentare il proprio Paese è il massimo dell'aspirazione di uno sportivo, è un onore comunque, a prescindere dal risultato. Chi rifiuta per poi andare a giocare un torneo altrove, andrebbe squalificato”.