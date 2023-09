Italia, Roma, Argentina e tennis: le ultimissime

Problema muscolare per Chiesa. A gennaio la Roma abbraccia Marcos Leonardo. Curioso episodio tra Messi e Lautaro. Fognini: "Tante bugie su di me"

ROMA - Un problema muscolare potrebbe costringere Chiesa a saltare la sfida dell'Italia in Macedonia di domani valida per le qualificazioni a Euro 2024. L'attaccante della Juve ha un fastidio all'adduttore e potrebbe essere costretto al forfait per l'esordio in panchina di Spalletti. La sua situazione sarà monitorata in questa vigilia. Chiesa era candidato a partire titolare nel tridente con Immobile al centro e Politano a destra.

La Roma, salvo nuovi colpi di scena, ha già chiuso la trattativa per il giovane attaccante del Santos Marcos Leonardo che dovrebbe arrivare nella Capitale a gennaio. L'idea di Tiago Pinto potrebbe essere quella di girarlo in prestito per farlo crescere per poi farlo approdare a Trigoria in un secondo momento, un po' come capitato con Paredes piazzato al Chievo per un semestre nella sua prima avventura in giallorosso. Ora, a conferma di ciò, sono arrivate le dichiarazioni del direttore generale del Santos Alexandre Gallo: "Marcos Leonardo ha capito il momento delicato ed ha accettato di aspettare".

Lautaro Martinez contro Lionel Messi. Nel corso della sfida tra Argentina ed Ecuador, vinta dall'Albiceleste grazie ad un calcio di punizione del numero dieci a dodici minuti dalla fine, c'è stato un curioso scontro tra l'attaccante dell'Inter e La Pulce. I due si sono scontrati durante un'azione offensiva: Messi stava provando ad incunearsi nell'area avversaria ed è andato addosso a Lautaro, che lo ha fatto cadere a terra. "Controllate il passaporto. Martinez non è argentino", hanno scritto i tifosi sui social. L'attaccante dell'Inter, apparentemente, sembra non spostarsi all'arrivo di Messi, che inevitabilmente lo colpisce, ruzzolando poi sul terreno di gioco.

Fabio Fognini fa chiarezza sulla sua mancata convocazione per gli impegni della Nazionale in Coppa Davis. "Leggo su alcuni organi di stampa che avrei deciso e richiesto di fare un passo indietro, per riposare e tirare il fiato. Falso e pruriginoso. Mi dispiace non sia stata usata chiarezza e sincerità. La mia storia non lo merita", ha dichiarato il tennista azzurro, che attacca la Fip. "Qualche settimana fa sono stato pre convocato. Poi lunedì mi è arrivata la chiamata del capitano: improvvisamente non rientro più nei piani, senza spiegazioni giustificabili e con modalità che non ho condiviso, poco rispettose della mia storia".