Italia, Lukaku e basket: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Immobile: "Un sogno essere capitano". Allarme per Roma e Juventus: si fermano Chiesa e Pellegrini. Clamorosa eliminazione degli Usa al mondiale

ROMA - "Vent'anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventare capitano della Nazionale era proprio un sogno fantastico che si è realizzato" Così il nuovo capitano della Nazionale Ciro Immobile alla vigilia della partita con la Macedonia del Nord, valida per le qualificazione all'Europeo 2024.

Intanto è scattato l'allarme in casa della Roma e della Juventus: Chiesa e Pellegrini infatti hanno accusato un risentimento muscolare e hanno lasciato il ritiro dell'Italia. I due calciatori questa mattina sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato dei problemi muscolari da approfondire.

Un trasferimento che non è stato affatto gradito e che fa discutere molto. Se i tifosi della Roma sono ancora al settimo cielo per l'arrivo di Romelu Lukaku, diverso è l'umore e la rabbia di quelli nerazzurri che si sono sentiti traditi dal belga. Nella Capitale, precisamente nei pressi dello stadio Olimpico, è stato infatti appeso dalla curva nerazzurra, uno striscione con la scritta "Lukaku infame". Un messaggio di forte scherno e disappunto nei confronti dell'attaccante, che viene ritenuto colpevole di aver rifiutato il ritorno all'Inter, preferendo trattare con la Juve e in seguito con la Roma…

Clamorosa impresa della Germania, che batte gli Stati Uniti 113-111 e vola in finale ai Mondiali di basket, dove se la vedrà domenica, sempre a Manila, contro la Serbia alle 14.40 italiane. Per il Team Usa sconfitta dolorosa: domenica sfida al Canada, alle 10.30, ma solo per il bronzo.