Italia, Under 21, Mancini, e tennis: le ultimissime

ROMA – Esordio per la nuova Italia di Spalletti alle 20.45 a Skopje contro la Macedonia del Nord gara valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. La probabile formazione.

Inizia con un pareggio l'avventura dell'Italia Under 21 nel percorso di qualificazione agli Europei di categoria, in programma in Slovacchia nel 2025. Gli Azzurrini del nuovo ct Carmine Nunziata, che ha preso il posto di Paolo Nicolato, non vanno oltre uno 0-0 con i pari eta' della Lettonia, reduci invece dalla vittoria all'esordio con il San Marino nella gara disputata il 20 giugno scorso. La nazionale tricolore domina in lungo ed in largo sul piano tattico e delle occasioni, senza pero' riuscire a trovare la fiammata giusta per far male.

Comincia con una sconfitta l'avventura di Roberto Mancini come nuovo ct dell'Arabia Saudita. Annunciato lo scorso 27 agosto, a due settimane dalle sorprendenti dimissioni da commissario tecnico dell'Italia, il Mancio ha fatto il suo debutto nell'amichevole giocata al St.James' Park di Newcastle - stadio semideserto - dove i Green Falcons sono stati battuti 3-1 dal Costa Rica. Due gol in fotocopia affondano la nuova squadra di Manciniì. A novembre scatteranno le qualificazioni mondiali con i Green Falcons attesi da una fra Cambogia e Pakistan, prima di affrontare la Giordania.

Novak Djokovic è il primo finalista degli Us Open maschili 2023, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 36enne serbo, seconda testa di serie, ha piegato in semifinale il giovane statunitense Ben Shelton, numero 47 del mondo, per 6-3 6-2 7-6(4). Djokovic sfidera' per il titolo il vincente della semifinale fra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.