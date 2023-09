Italia, Volandri, Us Open e basket: le ultimissime

Attesa per il debutto di Spalletti. Sarà Meedvedev-Djokovic la finale Us Open. Barazzutti duro con Volandri. L'Italbasket finisce ottava al mondiale

ROMA - Grande attesa per l'esordio della Nazionale di Luciano Spalletti, stasera a Skopje, dove c'e' la Macedonia, tappa del cammino verso Euro2024. "Bisogna far riuscire a emozionare tutti gli italiani, siamo la squadra, il gruppo di tutti gli italiani. Oltre a far risultato dobbiamo far nascere questo amore. Detto questo ora siamo i 'selezionati' della Nazionale, sara' poi quello che faremo in campo a dire se siamo l'Italia", ha gia' affermato il Ct. Assenti Chiesa e Pellegrini, "due calciatori importanti ma come ce ne sono altri - ha commentato - abbiamo una storia alle spalle importantissima, che e' bella e ha qualche ferita. Sta a noi rimettere a posto queste ferite”.

"Certo Volandri che dà lezioni di comportamento e che fa insinuazioni false completamente fuori luogo davvero fa un pò sorridere”. Corrado Barazzutti, ex capitano di Coppa Davis, sull'account 'Barazzutti Academy', in merito alla risposta del ct Filippo Volandri a Fabio Fognini, che ha criticato la sua esclusione in Coppa Davis: “Mi dispiace se Volandri non è in grado di gestire una squadra se non ha nessuna capacità di relazionarsi con i giocatori e se forse più di qualcuno non lo rispetta. E capisco che questa sia la cosa che lo fa soffrire di più”.

Sarà Daniil Medvedev a giocare la finale degli Us Open. Il russo si è imposto sullo spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale ed ha raggiunto Novak Djokovic nella finale del singolare maschile dell'ultimo Slam stagionale. A Flushing Meadows, Medvedev, numero tre del mondo e del seeding, ha battuto Alcaraz, primo favorito del tabellone, in tre set con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-1, 3-6, 6-3. Mentre Djokovic nella sua semifinale ha eliminato lo statunitense Ben Shelton in tre set.

L'Italbasket perde anche con la Slovenia nell'ultima gara del Mondiale 2023 ed e' costretta cosi' a salutare il torneo da ottava classificata. Dopo lo storico approdo ai quarti di finale a distanza di 25 anni dall'ultima volta, la selezione di coach Gianmarco Pozzecco non e' riuscita a dar seguito al proprio sogno, rimediando tre sconfitte in fila con USA, Lettonia e appunto con la squadra slovena. Doncic e compagni s'impongono 89-85.