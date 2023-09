Italia, Roma, volley e tennis: le ultimissime

Immobile non basta all'Italia. Roma in ansia per Mancini. Non si ferma l'Italvolley agli Europei. La Gauff vince gli Us Open

ROMA - Inizia con un pareggio l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana di calcio. Alla National Arena di Skopje gli Azzurri non vanno oltre un 1-1 con la Macedonia del Nord, nella sfida valevole per la terza giornata del girone di qualificazione ai prossimi Europei. Dopo la sconfitta all'esordio con l'Inghilterra e la vittoria con Malta (alla guida c'era ancora Roberto Mancini), ora arriva anche il primo pareggio con il ct di Certaldo fresco di scudetto con il Napoli. Italia e Macedonia (una gara in piu' giocata) salgono cosi' entrambe a 4 punti in classifica alle spalle di Inghilterra ed Ucraina, rispettivamente a 13 e 7 punti ma ma con due e una gara in più.

Scatta l'allarme per l'Italia ma soprattutto per la Roma. La gara di Gianluca Mancini contro la Macedonia del Nord è durata 58 minuti dopo i quali il calciatore giallorosso ha chiesto la sostituzione per un problema muscolare. Il difensore ha chiesto subito il cambio e la speranza è quindi che si sia fermato in tempo. Il calciatore nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio.

Non si ferma l'Italvolley agli Europei. A Bari, in un PalaFlorio gremito, gli uomini di De Giorgi hanno battuto la Macedonia Del Nord 3-0 (25-20, 25-12, 25-15) agli ottavi di finale. Un match dominato dagli azzurri, campioni in carica, che conquistano cosi' i quarti dove affronteranno, sempre a Bari, il 12 settembre, la vincente della sfida tra Olanda e Germania in programma questa sera.

L'americana Coco Gauff, sesta al mondo, ha vinto gli US Open battendo in finale 2-6, 6-3, 6-2 la bielorussa Aryna Sabalenka, conquistando il suo primo titolo in un torneo del Grande Slam all'eta' di 19 anni. Gauff aveva giocato la finale al Roland-Garros nel 2022, ma non era mai andata oltre i quarti di finale a Flushing Meadows. Lunedì sarà terza al mondo, il miglior piazzamento della sua carriera. Sabalenka, nonostante la sconfitta, sara' la numero 1.