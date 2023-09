Italia, Moto Gp, basket e atletica: le ultimissime

Spalletti perde anche Mancini e Politano. Martin trionfa a San Marino. Nuovo record della Battocletti nella 10 km. Gli Usa chiudono il mondiale quarti

ROMA - Luciano Spalletti ne perde altri due. Dopo i forfait di Chiesa e Pellegrini, rinetrati anzitempo causa problemi muscolari, dopo la gara contro la Macedonia del Nord sono due gli azzurri che hanno lasciato il ritiro. Gianluca Mancini e Matteo Politano faranno quindi ritorno nel proprio club. Il difensore giallorosso ha riportato un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia destra, l'attaccante del Napoli un risentimento muscolare al tricipite surale destro. Spalletti ha convocato Riccardo Orsolini del Bologna.

Capolavoro dello spagnolo Jorge Martin che ha vinto il Gp di San Marino di MotoGp dopo aver dominato anche la Sprint Race di ieri. Stesso podio, con il pilota della Ducati Pramac davanti a Marco Bezzecchi con la Ducati Mooney VR 46 e Pecco Bagnaia su Ducati che hanno stretto i denti dopo gli incidenti subiti e si lasciano alle spalle la Ktm dell'eterno Dani Pedrosa e l'Aprilia di Maverick Vinales.

Nadia Battocletti correndo in 31'36 è la nuova primatista e campionessa italiana dei 10 chilometri su strada. Oggi a Pescara la mezzofondista trentina delle Fiamme Azzurre ha migliorato il primato di 31'52 stabilito da Nadia Ejjafini undici anni fa, a Manchester, il 20 maggio del 2012. Per la seconda volta in questa stagione, la 23enne originaria di Cavareno allenata dal padre Giuliano ha riscritto un record dopo quello ottenuto nei 5.000 con 14'41"30 sulla pista di Londra il 23 luglio.

Delusione Stati Uniti al mondiale di basket. La nazionale a stelle e strisce dopo il ko con la Germania che l'ha estromessa dalla finale, perde anche la 'finalina' per il bronzo con il Canada 127-118 e chiude solo al quarto posto della competizione. Sul podio i canadesi, per la prima volta in un mondiale nella sua storia, in attesa della finale per l'oro tra Germania e Serbia.