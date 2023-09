Germania, Italia, Manchester United e basket: le ultimissime

Esonerato Flick. Italia a Milano Milano per la gara contro l'Ucraina. Antony in congedo per difendersi dalle accuse di violenza. La Germania campione del mondo di basket

ROMA - La Federcalcio tedesca ha comunicato l'esonero del proprio ct Hans Flick, dopo il pesante ko contro il Giappone (4-1). Dopo tre sconfitte consecutive, quattro nelle ultime cinque amichevoli disputata, l'ex allenatore del Bayern Monaco lascia così l'incarico che ricopriva dal maggio 2021.

Gli azzurri, subito dopo il pareggio con la Nord Macedonia, sono rientrati in Italia: da Skopje a Malpensa e da li' al centro sportivo di Milanello, sede per il ritiro di questi giorni della Nazionale, attesa dalla seconda sfida di questa settimana, martedi' a Milano, Stadio 'Giuseppe Meazza' con l'Ucraina . Nel pomeriggio di oggi, una delegazione di bambini in cura presso l'Ospedale Pediatrico Buzzi di Milano è stata accolta nel Centro Sportivo di Milanello.

All'ala del Manchester United Antony è stato concesso un congedo per rispondere alle accuse di violenza nei confronti di alcune donne mosse contro di lui. Il 23enne all'inizio di questa settimana è stato escluso dalla squadra del Brasile dopo le accuse di aggressione fisica ripetute da gennaio nei confronti della sua ex fidanzata Gabriela Cavallin, su cui sta indagando la polizia e che lui nega. Lo United ha concordato con il giocatore di stare lontano dal club per concentrarsi sulla difesa. Antony non è stato arrestato né accusato e afferma che collaborerà con la polizia per dimostrare la sua innocenza.

La Germania ha vinto i campionati del mondo di basket, andati in scena in Giappone, in Indonesia e nelle Filippine. Nell'odierna finale, giocata alla Mall of Asia Arena di Pasay, il team tedesco, che in semifinale aveva piegato a sorpresa gli Usa, ha battuto la Serbia per 83-77. A trascinare la Germania è stato Dennis Schroder, che gioca in NBA con i Toronto Raptors, autore di 28 punti.