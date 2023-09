Spalletti, Lukaku, Pogba e volley: le ultimissime

Spalletti: "Sono contento". Lukaku trascina il Belgio. Ecco cosa rischia Pogba. l'Italvolly maschile in semifinale all'Europeo

ROMA – L'Italia batte 2-1 l'Ucraina a San Siro grazie alla doppietta di Frattesi e vede la qualificazione ad Euro2024, a fine gara soddisfatto il ct Spalletti: “Bisogna essere contenti perché non è possibile stare sempre lassù, pressare e non ricevere neanche un cross. Abbiamo preso due situazioni nel primo tempie tre palle nel secondo in area di rigore. Altrimenti si fa quelli un po' pignoli e non va più bene perché la squadra stasera ha giocato un buon calcio ed è stata in campo in maniera corretta”.

Romelu Lukaku è stato il protagonista assoluto di Belgio-Estonia con due gol e un assist. I diavoli rossi sbloccano subito il risultato: dopo quattro minuti Vertonghen sfrutta al meglio un assist di Carrasco e firma il vantaggio dei padroni di casa. Il raddoppio arriva al 18’ grazie a Trossard che capitalizza al meglio un assist del romanista Lukaku. Il centravanti giallorosso in avvio di ripresa segna una doppietta, chiude il pokerissimo belga la rete dell’atalantino De Keteleare.

Il professor Walter Della Frera, membro della Commissione Antidoping Figc, ha parlato a Radio Punto Nuovo del caso Pogba. Il centrocampista è infatti risultato positivo ai controlli prima di Udinese-Juventus: “Bisogna attendere le controanalisi. l Tribunale Nazionale Antidoping andrà a deliberare sulla volontarietà o l'involontarietà dell’assunzione della sostanza dopante. In ogni caso ci sarà una squalifica, che sarà più pesante in caso di volontarietà da parte del calciatore. Un atleta deve essere sempre cosciente e mai negligente sulle sostanze che assume".

L'Italia del volley maschile supera 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) l'Olanda e si qualifica per la semifinale degli Europei che si giocherà a Roma contro la Francia. Una gara durissima con gli azzurri che dopo aver perso il primo set, si sono imposti nel secondo e il terzo ma nel finale del quarto sono stati portati dagli Oranje al tie-break finale dove l'Italia con testa e cuore, e spinta dal pubblico di Bari, ha avuto la meglio per 15-12.