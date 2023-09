Salernitana, Juventus, Bonucci e tennis: le ultimissime

A Salerno scoppia il caso Dia. Pogba forse positivo ad un integratore. Duro post della moglie di Bonucci. Oggi al via la Coppa Davis

ROMA - Sarebbe stato un integratore a far scattare la positività di Pogba nel test antidoping effettuato dopo Juventus-Udinese. Il centrocampista l'avrebbe assunta negli Stati Uniti, dove si è spesso recato per recuperare dai problemi fisici che l'hanno colpito negli ultimi anni. Uno degli specialisti personali di Pogba gli avrebbe consigliato la sostanza, con la Juventus che non sarebbe stata mai informata della situazione. L'assunzione potrebbe essere stata fatta in maniera non intenzionale, ma è un aspetto che Pogba dovrà dimostrare qualora le controanalisi confermassero la positività. Pogba ha tre giorni per richiederle, poi dovrà aspettare una settimana per conoscere i risultati.

Alla Salernitana è scoppiato il caso Dia. A partire da quell'ultimo giorno di calciomercato in cui il Wolverhampton ha bussato alla porta del club granata per l'attaccante senegalese, con un'offerta che poche ore più tardi il ds De Sanctis definirà "irrispettosa". Una vicenda che è poi costata a Dia la mancata convocazione con il Lecce. Poi la chiamata in nazionale, che magari poteva essere il modo migliore per staccare la spina: invece no. E' arrivata una nuova tegola per Dia: lesione al retto femorale. Il giocatore era quindi atteso ieri a Salerno per sottoporsi a nuovi esami strumentali ma al momento non è ancora arrivato.

"Cosa ci rimane quindi? Nemmeno un squallido, ultimo abbraccio". Si apre così un lungo post su Instagram di Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, all'indomani della decisione dell'ex difensore bianconero di fare causa al club per averlo messo fuori rosa. "È in una mattina di pioggia torinese che dovevo venirti a guardare -prosegue lady Bonucci-. Perché guardarti mi fa credere che per un momento, forse, tu possa sentirmi. 13 anni. Per tredici lunghi anni Tu ed Io siamo state Amiche". Poi va giù duro: "È per questo, forse, che in questo mio amore assorbito per osmosi, ti odiata spesso".

Tutto pronto a Bologna per la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Oggi l'Italia di capitan Volandri affronta il Canada nel primo match del gruppo A. Archiaviate le polemiche per il doppio forfait di Sinner e Berrettini ma anche per l'esclusione di Fognini, gli azzurri saranno rappresentati da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.