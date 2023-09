Serie A, Lazio, Zapata e tennis: le ultimissime

Sozza per Inter-Milan, Juve-Lazio a Maresca. I biancocelesti presentano tre giocatori. Zapata torna sul mancato arrivo alla Roma. Falsa partenza azzurra in Coppa Davis

ROMA - Sarà Simone Sozza a dirigere Inter-Milan, derby della Madonnina valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A e in programma sabato alle 18 al Meazza. Con il fischietto della sezione di Seregno, ci saranno gli assistenti Carbone e Giallatini, il quarto ufficiale di gara Guida e gli arbitri Var Di Paolo e Piccinini. Sempre sabato, alle 15, aprira' il turno Juventus-Lazio che sarà diretta da Fabio Maresca di Napoli, mentre completera' il programma dei tre anticipi del sabato la sfida delle 20.45, al Ferraris, tra il Genoa e i campioni d'Italia del Napoli. A dirigere il match sarà Michele Fabbri di Ravenna.

Ultime conferenze di presentazione in casa Lazio. Davanti ai microfoni ecco Guendouzi, Sepe e Mandas. Il giocatore francese, che ha già debuttato con la maglia biancoceleste, pensa a grandi obiettivi e al derby: "Sarà una partita importante, ma ne abbiamo tante altre prima ed è meglio concentrarsi su queste ora". Sepe e Mandas sono pronti a crescere ancora, il coro dei nuovi arrivati è unanime: “Siamo qui per Sarri e l'obiettivo è vincere subito”.

L'attaccante del Torino Duvan Zapata è tornato sul mancato trasferimento in giallorosso: "Non sono andato alla Roma per scelta della società (l'Atalanta, ndr), poi negli ultimi giorni di mercato è arrivato l'interesse del Toro: mi ha fatto piacere ed è per questo che sono qua". Poi la chiosa: "Andare in doppia cifra? È un obiettivo che posso raggiungere, ma non è mai stato facile nell'ultimo anno e mezzo visti i problemi fisici - ha ammesso Zapata -. Ad ogni modo la cosa più importante sono gli obiettivi di squadra".

Falsa partenza dell'Italia nei gironi di Coppa Davis a Bologna: gli azzurri sono sotto 1-0 contro il Canada, dopo la sconfitta a sorpresa di Lorenzo Sonego, numero 38 del mondo, contro il numero 200 Alexis Galarneau, che si e' imposto 7-6 (6), 6-4. Ora tocca a Lorenzo Musetti affrontare il numero due canadese Gabriel Diallo. In caso di vittoria del toscano, si giochera' il doppio Galarneau/Vasek Pospisil contro Simone Bolelli e Andrea Vavassori.