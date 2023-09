Roma, Verratti, Italia e tennis: le ultimissime

Dybala certo: "La Roma è forte". Verratti lascia il Psg. Falsa partenza dell'Italia in Coppa Davis

ROMA - Paulo Dybala ama Roma e la Roma. Lo dice chiaramente nel corso di un evento all'Eur per le aziende partner del club giallorosso: "Dopo un anno così importante per me e un cambiamento così grande, aver ricevuto tutto questo affetto dai tifosi è stato un sostegno incredibile per me, non me lo aspettavo". Così sulla stagione: "Abbiamo una squadra forte, sono arrivati giocatori molto importanti, dobbiamo continuare a migliorare sulla strada dell'anno scorso".

Marco Verratti abbandona l'Europa e sbarca in Qatar all'Al-Arabi dopo 11 anni con la maglia del Psg: "Sono stato molto orgoglioso di indossare i colori del Psg per più di un decennio, di lavorare fianco a fianco di così tanti grandi giocatori e di vincere 30 trofei. Parigi, il Club e i suoi tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Sarò parigino per sempre", ha detto Verratti, salutando il club francese, che dall'operazione guadagna 45 milioni di euro. Con l'Al Arabi ha firmato un triennale.

"La prova dell'Italia mi ha piacevolmente sorpreso. Ottima prova dei ragazzi che hanno subito sposato la filosofia del nuovo ct. Ora non tutti i problemi sono risolti, come non era tutto disastroso dopo il pari con la Macedonia ma si può guardare al futuro con fiducia. Gli azzurri sono sulla strada giusta". Così all'Adnkronos l'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura dopo la vittoria per 2-1 degli azzurri contro l'Ucraina in un match delle qualificazioni a Euro 2024.

Anche la coppia Matteo Arnaldi-Simone Bolelli si arrende al doppio canadese formato da Alexis Galarneau e Vasek Pospisil. A Bologna, il Canada batte l'Italia nella prima sfida del girone A di Coppa Davis. 6-7, 6-4, 7-6 il punteggio finale a favore dei canadesi, in due ore e 46 minuti di gioco. l'Italia ora è sotto 3-0.