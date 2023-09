Italia, Bonucci, Juventus e tennis: le ultimissime

Gravina: "Spalletti un perfezionista". Bonucci: "Su di me tante bugie". La Juve pubblica il bilancio. Volandri: "Nessun rimpianto"

ROMA - "Spalletti è un perfezionista e sono convinto che, nel tempo, darà alla nostra Nazionale un grandissimo valore aggiunto". Ne è convinto Gabriele Gravina, presidente della Figc sull'esordio di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale di calcio maschile nelle dopo prime gare con la Macedonia del Nord e l'Ucraina. ''Lui è uno stacanovista in termini di preparazione così come in termini di ricerca nella qualità del gioco e lo stiamo verificando in queste prime uscite. Ho visto grande vocazione nell'applicarsi al lavoro, ha un dedizione anche relazionale, unica. Parla con tutti coinvolgendo tutto il Club Italia; è incredibile'', conclude Gravina.

Intervistato da Sport Mediaset, Leonardo Bonucci ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l'addio alla Juventus e in seguito alla firma con l'Union Berlino. Il centrale difensivo ha voluto precisare alcuni aspetti che, secondo la propria versione, non sono veritieri. Nella giornata di ieri, inoltre, c'è stato anche un attacco via social della moglie nei confronti del club bianconero. "Ho letto e sentito cose non vere dette dalla Juventus e dall'allenatore - ha esordito Bonucci - è falso che a ottobre e a febbraio mi era stata comunicata la volontà di interrompere il rapporto alla fine della stagione. Anzi, a fine maggio avevo dato la mia disponibilità per essere la quinta/sesta scelta in difesa, a fare la chioccia".

Come ogni anno, la pubblicazione dei dati finanziari semestrali di Exor consente di anticipare il risultato della Juventus che uscirà tra qualche settimana. Il 22/23 bianconero chiude con 111 milioni di perdita netta: un deciso miglioramento rispetto al -239 del 21/22 ma pur sempre lontano dall’obiettivo di riequilibrio dei conti. È l’unico dato finanziario del club estrapolabile dal comunicato di Exor, da cui si apprende che la perdita nel secondo semestre ammonta a 81 milioni, da sommare ai 29,5 già dichiarati nel primo semestre 21/22. Il dato è leggermente peggiore delle aspettative.

"Innanzitutto voglio fare i complimenti al Canada che ha vinto con pieno merito. E poi voglio fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto. Bisogna analizzare questa sconfitta a mente fredda. Se facessimo finta di nulla sarebbe sbagliato ma dobbiamo cercare di capire e ripartire. Perché abbiamo ancora due sfide importanti da affrontare". Il capitano azzurro Filippo Volandri commenta cosi' la sconfitta per 3-0 dell'Italia in Coppa Davis contro il Canada.