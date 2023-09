Uefa, Lazio, Juventus e padel: le ultimissime

Spalletti e Inzaghi candidati Fifa come miglior allenatore. A Formello scoppia la bomba Zaccagni. Pogba ha chiesto le controanalisi. A Roma gli Italian Padel Awards

ROMA – Ci sono due tecnici italiani candidati come miglior tecnico nel Best Fifa Football 2023. Si tratta dell'ex tecnico del Napoli e attuale ct dell'Italia Luciano Spalletti e dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi che contenderanno il premio allo spagnolo tecnico del Manchester City Pep Guardiola all'australiano Ange Postecoglou allenatore del Tottenham e al tecnico del Barcellona Xavi Hernández.

Domani alle 15 la sfida a Torino contro la Juventus ma a Formello tiene banco il rinnovo di Zaccagni. Inaspettata a dire il vero a farla scoppiare è stato il suo agente Giuffredi che è entrato a gamba tesa: “Ho parlato per otto mesi con Lotito – ha detto a tuttomercatoweb.com – ma forse aveva altre prioprità”. Poi prosegue: “Volevo chiudere l’accordo il prima possibile ma se staremo così a fine campionato, contrattualmente, si troverà nella stessa situazione di Milinkovic Savic e non certo per colpa nostra”. Poi la rettifica: "Preciso che il rapporto tra me e Lotito è di stima e fiducia. Qualcuno ha interpretato male le mie parole, che non erano distruttive anzi: con la Lazio siamo in amicizia. Il rinnovo di Mattia si è protetto per le lunghe, ma non volevo far intendere che al presidente non importasse nulla del suo contratto. Ho lasciato questa intervista in maniera precauzionale, visto l’amore di Zaccagni verso la Lazio. Il presidente ci ha fatto una promessa che manterrà”.

Paul Pogba, sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping perche' trovato positivo al testosterone in un controllo antidoping effettuato dopo Udinese-Juventus del 20 agosto, ha formalizzato la richiesta delle controanalisi. L'esame sul campione B dell'urina del calciatore della Juventus sara' eseguito il 20 settembre.

A Roma, nella splendida cornice del Foro Italico, va in scena la seconda edizione degli Italian Padel Awards, inaugurati per l’occasione da un torneo aperto al pubblico nel quale si sono confrontati calciatori del passato tra cui Francesco Totti e Luca Toni, quest'ultimo ha parlato dell'arrivo di Lukaku alla Roma: “Ha portato entusiasmo, la Roma non è partita bene ma a me piace, davanti ha giocatori forti, secondo me a Roma si divertiranno. La favorita per il campionato? Il Napoli è forte, mi piacciono le milanesi, la Juve non ha le coppe e la Roma può essere la sorpresa".