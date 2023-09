Lazio, Totti, Real Madrid e volley: le ultimissime

Immobile verso la leggenda. Totti: "Torare alla Roma? Tra un anno...".

ROMA - L'attaccante della Lazio Ciro Immobile continua a battere e inseguire traguardi. Il prossimo è ad un passo. Ciro ha segnato 99 gol in trasferta, a 100 non ci è mai arrivato nessuno in Serie A. José Altafini si è fermato a 95, Totti a 89, Ibrahimovic a 88, Nordahl a 87 e Silvio Piola a 86 tanto per citare i primi della lista. Questa è l’ennesima statistica di un bomber assoluto, che a 33 anni e mezzo continua ad essere padrone del gol nonostante gli urti della vita.

“La Roma mi manca tanto, poi il campo manca a quasi tutti gli ex giocatori credo, era il nostro sfogo, il nostro divertimento, la nostra passione, una cosa che rende felice”. Così Francesco Totti nel corso dell'Italian Padel Awards premiato e intervistato dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Una battuta anche sul futuro: “Se l'anno prossimo torno alla Roma? Magari già ci sarò...”.

I tre giovani calciatori del Real Madrid, arrestati dalla Guardia Civil per aver diffuso un video su Whatsapp in cui uno di loro aveva rapporti sessuali consensuali con una minore di 16 anni, sono stati rilasciati dopo che sono stati scaricati i dati dei loro telefoni cellulari. Secondo fonti della Guardia Civil c'è un quarto indagato che non è stato arrestato. I fatti avvennero a Moga'n (Gran Canaria) all'inizio dell'estate e sono stati denunciati dalla madre della minore il 6 settembre alla Guardia Civil.

Una grande Italia supera la Francia per 3-0, in un Palaeur gremito, e vola in finale degli Europei di volley, dove sabato affronterà la Polonia sabato al Palazzo dello Sport a Roma alle 21. Gara magistrale degli azzurri di De Giorgi, quasi sempre avanti nel match fino al terzo, decisivo set, deciso sul 24-22, dopo una disperata rimonta dei transalpini, dall'errore in battuta di Ngapeth.