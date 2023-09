Napoli, Pogba, Real Madrid e volley: le ultimissime

Garcia: "Dobbiamo ripartire". Pgba controanalisi ad ottobre

ROMA - Torna il campionato con la quarta gironata di Serie A, domani tre anticipicon Juventus-Lazio, Inter-Milan e in serata Genoa-Napoli, il tecnico azzurro Garcia vuole cancellare freta il ko interno contro la Lazio ma ammette le difficoltà della ripresa: "7 partite in 23 giorni, è come una maratona e dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato ieri tutto il gruppo, ma molti erano stanchi per poter fare tutto il lavoro normale, viaggiando di notte, quindi solo oggi... ma facendo attenzione perché alcuni non hanno recuperato al 100% ma sono contento di non avere infortunati".

Le controanalisi potrebbero mettere fine alla vicenda doping che ha coinvolto Paul Pogba. I primi test effettuati dopo la partita tra Udinese e Juventus, hanno riscontrato la positività del francese al testosterone, sostanza proibita dalla Wada. Per difendersi, l'ex United ha chiesto le controanalisi, che però si faranno più tardi. Inizialmente erano state programmate per il 20 settembre all'Acqua Acetosa. La nuova data fissata però è quella del 5 ottobre. Sembra che questa decisione si stata presa per l'indisponibilità nella data precedentemente stabilita del perito di Pogba.

Spuntano novità sullo scandalo sessuale che ha travolto il Real Madrid. È stato infatti identificato il nome di uno dei quattro giovani calciatori spagnoli sotto accusa (di cui tre arrestati dalla Guardia Civil) per la diffusione di un video di contenuto sessuale con una minore di 16 anni. La Guardia Civili non ha ancora condiviso l'identità degli indagati, ma stando a fonti autorevoli della Gran Canaria, luogo dove sono avvenuti gli arresti, il nome di uno dei quattro calciatori sarebbe quello di Raul Asencio. Lo spagnolo, classe 2003, è uno dei calciatori del Real Madrid Castilla e ha ricevuto lo scorso anno la sua prima convocazione dalla Spagna U19.

Dopo un anno sarà ancora Italia-Polonia. Se l'anno scorso la sfida tra le due squadre valeva il titolo mondiale, vinto dagli azzurri, questa volta ci si gioca il posto sul tetto più alto d'Europa, con la formazione di Ferdinando De Giorgi chiamata a difendere il titolo conquistato due anni fa. Verso la strada del bis c'è lo spauracchio polacco, per una sfida tra due formazioni arrivate imbattute all'ultimo atto. Appuntamento domani alle 21 al Palasport dell'Eur a Roma con il presidente della Repubblica Mattarella spettatore d'eccezione.