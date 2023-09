Serie A: tocca a Roma, Fiorentina e Atalanta

Mourinho si affida a Lukaku-Dybala per ripartire. Gasperini sfida Italiano. Lazioin silenzio stampa. L'Italvolley sconfitta in finale all'Europeo dalla Polonia

ROMA – Prosegue la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A dopo i tre anticipi di ieri con l'Inter che ha travolto il Milan 5-1, la Lazio sconfitta 3-1 a Torino contro la Juventus e il Napoli che a Marassi ha riacciuffato il Genoa sul 2-2, oggi il resto delle gare con la Roma che alle 20.45 ospiterà l'Empoli. Prima alle 12.30 Cagliari-Udinese, alle 15 Frosinone-Sassuolo e Monza-Lecce, alle 18 sarà la volta di Fiorentina-Atalanta.

In casa Lazio intanto è stato imposto il silenzio stampa dopo le polemiche post sconfitta contro la Juventus. Questo silenzio stampa rumorosissimo l’ha ordinato il diesse Fabiani a fine partita per evitare che saltassero i nervi, che la furia dirompente di Sarri e dei giocatori provocasse danni, intaccando le prossime partite. Zitti tutti, ma il frastuono è assordante. La Lazio è su tutte le furie, contesta il gol di Vlahovic per come è nato, fin dall’avvio dell’azione. Immobile aveva protestato ancora prima della rete chiedendo un fallo di Bremer. L’arbitro Maresca non l’aveva ravvisato.

Pallavolo, la Polonia vince l'oro agli Europei di pallavolo. L'Italia, campione in carica, è sconfitta 3-0 (20- 25, 21-25, 23-25) in finale, al PalaEur di Roma. I polacchi tornano a vincere l'oro europeo dopo 14 anni con gli azzurri che devono accontentarsi dell'argento. Tanta amarezza per l'Italia di De Giorgio che con la finale in casa, in un PalaEur di Roma gremito con oltre 11mila persone, non è riuscita a replicare, come intensità, continuità e precisione, la gara contro la Francia.