Roma, Fiorentina, Ferrari e tennis: le ultimissime

La Roma batte l'Empoli 7-0. La Fiorentina ribalta il Sassuolo. Sainz: “Vittoria bellissima”. Sconfitta indolore in Davis per l'Italia

ROMA – Prima vittoria in campionato della Roma che nel posticipo della quarta giornata di Serie A stende l'Empoli con un netto 7-0. Dopo appena 2' Dybala sblocca su calcio di rigore per un fallo di mano, all'8 Sanches trova il raddoppio il 3-0 arriva per un'autorete di Grassi. Nella ripresa ancora Dybala, Cristante e Lukaku che trova il 6-0, Mancini chiude con la rete del 7-0.

Un gol di Kouame' al 76mo ha regalato la prima vittoria casalinga alla Fiorentina, con un 3-2 sull'Atalanta. Gli orobici erano andati in vantaggio con Koopmeiners al 20mo, poi il pareggio di Bonaventura al 35mo e il vantaggio viola con Martinez Quarta al 45mo. Nella ripresa gli ospiti pareggiano con Lookman al 53mo ma a un quarto d'ora dal termine Kouame' approfitta di un'indecisione difensiva degli orobici e trova il gol vittoria.

La Ferrari a Singapore riassapora la vittoria e sale sul gradino più alto del podio con Carlso Sainz che non sta nella pelle: “Una sensazione incredibile e un week-end perfetto. Voglio ringraziare ogni membro della scuderia Ferrari per aver fatto uno sforzo incredibile per vincere dopo un inizio difficile. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo alla perfezione, torniamo a casa con un successo e credo che tutta l'Italia possa essere orgogliosa”.

L'Italia ha chiuso sul 2-1 la sfida con la Svezia nel girone A di Coppa Davis. Dopo le due vittorie in singolare, e' arrivato il ko indolore in doppio di Bolelli e Musetti, sconfitti in tre set da Bergevi e Goransson con il punteggio di 4-6, 7-6 (4), 10-8.