Napoli, Inter, Sarri e Atalanta: le ultimissime

In Champions tocca a Inter e Napoli. Sarri: "Perdere sarebbe stata una bestemmia". Palomino assolto per il caso di doping

ROMA – Prosegue la prima giornata dei giorni di Champions League con altre due italiane in campo entrambe alle 21 con il Napoli di scena a Braga contro lo Sporting mentre l'Inter in Spagna sfiderà la Real Sociedad. Le probabili formazioni.

La Lazio ha trovato contro l'Atletico Madrid in Champions il pareggio in pieno recupero con un colpo di testa di Provedel, il tecnico Sarri così a fine gara: “Era una bestemmia non fare punti in questa partita, ci siamo trovati sotto per una deviazione sfortunata in un momento in cui stavamo facendo la partita noi. Non abbiamo smesso di lottare e siamo stati premiati alla fine. Abbiamo fatto una buona prestazione su tutti i punti di vista. Abbiamo affrontato tre tra le squadre più forti di Europa fin qui e stiamo giocando alla pari. Siamo molto arrabbiati ancora per le prime partite, ma la squadra mi sembra in crescita”.

Josè Luis Palomino è innocente. Il difensore dell'Atalanta, secondo quanto si apprende, e' stato assolto anche dal TAS di Losanna dopo che nel luglio 2022, durante un controllo nel ritiro dei bergamaschi, era risultato positivo al Clostebol. Il difensore argentino era gia' stato assolto nella prima udienza quando era stata confermata "l'assunzione involontaria" tramite una pomata. Nel novembre 2022 Nado Italia - l'agenzia antidoping italiana - aveva presentato ricorso al Tas: anche nella seconda udienza il giocatore e' stato definitivamente assolto.