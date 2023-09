Lazio, Roma, Juventus e pallavolo: le ultimissime

Immobile esalta Provedel. Smalling e Pellegrini out in Europa League. Allegri in ansia per due calciatori. L'Italvolley femminile cala il poker nel torneo preolimpico

ROMA - "Quanto è bello il calcio". Così l'attaccante della Lazio Ciro Immobile su una storia su Instagram commenta il gol del compagno di squadra, il portiere biancoceleste Ivan Provedel autore del gol in pieno recupero dell'1-1 contro l'Atletico Madrid, con una foto della rete. In un post Immobile ha poi postato la foto dell'esultanza dei giocatori della Lazio. "Questa foto vale più di mille parole grazie Ivan, grazie ragazzi serata pazzesca, serata da Lazio". Lo stesso bomber biancoceleste sotto il post Instagram di Sky Sport con le dichiarazioni del portiere che ha detto sul gol: "ho studiato Immobile", ha risposto "sei il numero 1".

Nella rifinitura di questa mattina della Roma, agli ordini di Josè Mourinho, prima della partenza alla volta di Tiraspol per la prima trasferta di Europa League, con la gara contro lo Sheriff in programma domani alle 18.45, erano assenti il capitano Lorenzo Pellegrini e Cris Smalling, ancora alle prese coi recuperi dai rispettivi infortuni. Presente Aouar e si sono allenati con i compagni Kristensen e Azmoun, seppur non utilizzabili perché non inseriti nella lista Uefa.

C'è un po' di preoccupazione in casa Juventus per quanto accaduto nel corso dell'allenamento a porte aperte di questa mattina, al quale ha assistito anche Luciano Spalletti. Nel corso della seduta in vista del match col Sassuolo, si sono fermati Alex Sandro e Rabiot. Il brasiliano è uscito dal campo zoppicante, mentre il centrocampista ha rimediato una botta in seguito a un contrasto e per lui non sembrano esserci conseguenze preoccupanti. Entrambi, comunque, saranno attentamente valutati nelle prossime ore per definire l'eventuale disponibilità per la sfida con la formazione neroverde di Dionisi.

L'Italia della pallavolo femminile cala il poker nel torneo preolimpico in corso a Lodz in Polonia con il quarto successo consecutivo. Le azzurre di Mazzanti, dopo aver superato per 3-0 Corea del Sud e Slovenia e 3-1 a Thailandia, si sono imposte ancora 3-0 nella quarta giornata della Pool C sulla Colombia con i parziali di 25-15, 25-20, 25-20. Le azzurre sono in testa alla classifica a punteggio pieno.