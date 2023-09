Roma, Atalanta, Fiorentina e best 11: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Roma e Atalanta impegnate in Europa League, Fiorentina. Un solo italiano nella squadra migliore di sempre secondo l'intelligenza artificiale

ROMA – La settimana europea si chiude con altre tre italiane in campo la prima a giocare sarà la Roma che alle 18.45 sfiderà lo Sherif Tiraspol fuori casa in Europa League, alle 21 sarà la volta dell'Atalanta che invece ospiterà il Rakow. In Conference la Fiorentina alle 18.45 impegnata fuori casa contro il Genk. Le probabili formazioni.

L'intelligenza artificiale sceglie il miglior undici di sempre. La tv qatariota BeIn Sports ha chiesto a ChatGpt di stilare la formazione più forte di tutti i tempi con un 4-1-4-1. Una squadra stellare, nella quale è presente un solo italiano. In porta, è stato selezionato Lev Yashin della Dinamo Kiev. Il reparto difensivo, è composto da Cafù, Roberto Carlos, Xavi e Maldini unico italiano. Libero Franz Beckenbauer. Poi Zidane con Ronaldo, Messi e l'immancabile duo Maradona-Pelé.