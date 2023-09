Roma, Argentina, Messi e pallavolo: le ultimissime

Lukaku giocherà dall'inizio in Europa League. Aggiornato il ranking Fifa. Miami in ansia per Messi. L'italvolley maschile si prepara per il pass olimpico

Mentre la Roma trascorre le ultime ore prima dell'esordio in Europa League in hotel, arrivano alcune indicazioni di formazione in vista della partita di questa sera contro lo Sheriff. Lukaku confermato dall'inizio - ha bisogno di giocare e mettere minuti - e pronto poi alla staffetta con Belotti. Accanto a lui non Dybala, che va gestito, ma El Shaarawy. Mourinho, come ammesso ieri in conferenza, preferisce infatti avere un giocatore di movimento e fantasia accanto alla prima punta.

L'Argentina di Leo Messi resta sempre in vetta al Ranking Fifa con 1851,41 punti. Dopo i successi su Ecuador e Bolivia nelle qualificazioni mondiali l'albiceleste allunga la distanza sulla Francia, sempre seconda ma battuta in amichevole dalla Germania e ora a 1840,76. Terzo posto per il Brasile, seguito da Inghilterra e Belgio. Restano stabili al sesto posto la Croazia e al settimo l'Olanda, mentre l'Italia di Spalletti viene scavalcata dal Portogallo, ora ottavo, e scivola in nona posizione con 1727,37 punti, dopo il pareggio con la Macedonia del Nord nelle qualificazioni a Euro 2024. A chiudere la Top Ten c'è la Spagna.

La stella argentina Lione Messi è stata costretta ad uscire al 37' del primo tempo del match contro il Toronto di Insigne e Bernardeschi per un infortunio. Il fantasista dell'Inter Miami si è toccato a lungo la gamba e il club della Mls è in ansia per capire le condizioni del giocatore. Il tecnico Tata Martino a fine gara ha spiegato che Messi salterà sicuramente la partita di domenica a Orlando. "Non pensiamo che sia un infortunio muscolare, ma lo valuteremo nei prossimi giorni".

Per la Nazionale maschile di pallavolo è tempo di ritornare in campo. Dopo l'argento conquistato ai Campionati europei, ora gli azzurri guardano con fiducia al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dal 30 settembre all'8 ottobre l'Italia giocherà le partite della pool A di qualificazione che si svolgerà a Rio de Janeiro in Brasile. Le prime due classificate del girone otterranno il pass olimpico. Da oggi i 14 azzurri convocati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi si alleneranno a Cavalese tra le montagne del Trentino prima di decollare alla volta del Brasile nella serata di martedi' 26 da Venezia.