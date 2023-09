Roma, Atalanta, Fiorentina e formula uno: le ultimissime

Mourinho: "Non mi è piaciuto il primo tempo". Vince anche l'Atalanta, in Conference pareggia la Fiorentina. Prime libere in Giappone

ROMA - Successo della Roma per 2-1 sul campo dello Sheriff nella prima giornata del girone G di Europa League, Mourinho non è soddisfatto: “Non mi è piaciuto il primo tempo, ne' individualmente ne' collettivamente. Troppo lento, senza aggressività e senza il lavoro che avevamo preparato senza palla. L'1-0 è stato quasi un miracolo, perché non avevamo creato nulla per segnare. Dopo il pareggio mi e' piaciuta la reazione e il controllo della partita. Abbiamo meritato la vittoria”. Intanto nuonvo infortunio muscolare per Sanches oggi gli esami.

Successo all'esordio in Europa League anche per l'Atalanta, che batte 2-0 il Rakow Czestochowa nella prima giornata del gruppo D della competizione. In gol Charles De Ketelaere al 50' e Ederson al 66', entrambi di testa. Finale sfortunato per la Fiorentina sul campo del Genk. Ai viola non bastano i due gol di Ranieri per vincere la prima di Conference League. In Belgio, finisce 2-2, dopo che i viola avevano controllato per tutto il secondo tempo, subiscono il pareggio all'85'.

L'AIA intanto ha designato gli arbitri per la quinta giornata di Serie A ecco la lista: Salernitana-Frosinone (venerdi' ore 18.30): Piccinini; Lecce-Genoa (venerdi' ore 20.45): Rapuano; Milan-Verona (sabato ore 15): Marchetti; Sassuolo-Juventus (sabato ore 18): Colombo; Lazio-Monza (sabato ore 20.45): Abisso; Empoli-Inter (ore 12.30): Marcenaro; Atalanta-Cagliari: Feliciani; Udinese-Fiorentina: Chiffi; Bologna-Napoli (ore 18): Ayroldi; Torino-Roma (ore 20.45): Guida.

Max Verstappen comanda le prime prove libere del Gp del Giappone. Oggi, 22 settembre 2023, il pilota olandese della Red Bull gira in 1'31''647 sul tracciato di Suzuka precedendo la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (+ 0''647) e la McLren del britannico Lando Norris (+ 0''745). Quarto tempo per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+ 0''927).