Lazio, Juventus, Germania e formula uno: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Affari in crescita per la Lazio. Allegri avverte: “C'è troppa euforia”. Nageslmann è il neo della Germania. Verstappen il più veloce nelle libere in Giappone

ROMA - Crescono i numeri della Lazio. La società biancoceleste ha infatti reso noto il bilancio della gestione chiusa il 30 giugno 2023, che attesa un giro d'affari intorno a 148,33 milioni "ed espone un incremento rispetto al medesimo periodo della stagione precedente di 13,08 milioni", si legge nella nota.Il valore della produzione al 30 giugno 2023 e? costituito da ricavi da gare (per 17,92 milioni); diritti TV ed altre concessioni (101,99 milioni); sponsorizzazioni, pubblicita? e royalties (20,72 milioni); ricavi da merchandising (2,31 milioni); altri ricavi e proventi (5,39 milioni).

"Bisogna alzare le antenne perché c'è troppa euforia in giro, da una parte è bello, dall'altra toglie energie e attenzione. Siamo solo alla quinta partita”. E' l'avvertimento del tecnico della Juventus, Max Allegri, alla vigilia della sfida di campionato con il Sassuolo: “Negli ultimi anni a Sassuolo, solo una volta abbiamo vinto 3-0 con tripletta di Dybala. Sono sempre state partite combattute. Loro vengono da una brutta sconfitta. Quindi troveremo un ambiente e una squadra tosta con voglia di rivalsa. Per fare risultato domani bisogna fare una partita di grande fisicità, tecnica perché venire via da Sassuolo con un risultato positivo sarebbe molto importante".

Julian Nagelsmann è il nuovo commissario tecnico della Germania. Lo ha ufficializzato la Dfb, la Federcalcio tedesca, che ha scelto il 36enne allenatore per sostituire Hansi Flick, esonerato dopo la pesante sconfitta in amichevole a Wolfsburg contro il Giappone. L'ex tecnico del Bayern ha firmato un contratto fino al 31 luglio 2024, quindi fino al termine degli Europei che proprio la Germania ospiterà.

La Red Bull di Max Verstappen è stata la più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone di F1, sul circuito di Suzuka. Il campione del mondo ha preceduto di 320 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc e di 464 la McLaren di Lando Norris. Quarta l'altra rossa di Carlos Sainz a +0.549, poi la Mercedes di George Russell (+0.640) e l'Aston Martin di Fernando Alonso (+0.804). A chiudere la top ten la Williams di Alexander Alobn, la McLaren di Oscar Piastri, la Red Bull di Sergio Perez e l'Alfa Romeo di Valtterri Bottas. Buon 11esimo Stroll al rientro dopo l'incidente a Singapore. Domenica la Red Bull potrebbe conquistare il sesto titolo della sua storia.