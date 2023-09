Lazio, Milan, Lodetti e Tamberi: le ultimissime

Immobile: “Dette cose non vere su di me”. Pioli: “Verona da battere”. E' morto Giovanni Lodetti. Tamberi candidato al premio “Atleta dell'anno”

ROMA - Alla Lazio mancano i gol di Ciro Immobile: una rete in questo avvio di stagione l'attaccante punta dritto il Monza: “Per noi è una finale non ci sono altre parole - ha detto a Lazio Style Radio - purtroppo l'inizio di campionato non è stato buono sotto il profilo dei risultati al di la del gioco. A Torino abbiamo fatto vedere sprazzi di bel gioco”. Poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Ho sentito tante cose non vere tipo che non è possibile che io mantenga i numeri visti nelle scorse stagioni ma io non mi fermo, ora servirà più tempo per far gol ma io mi impegnerò al massimo”.

"Vincere è sempre importante, soprattuto per noi che veniamo da una sconfitta in campionato. Non esistono partite facili, dobbiamo solo interpretarla nel modo giusto per vincere". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona. Così sull'infortunio di Maignan: “Sta meglio, ha avuto solo un affaticamento. Vediamo, è un'evoluzione che va seguita giorno per giorno, ma la sensazione è che non sarà un infortunio lungo".

Si è spento a 81 anni Giovanni Lodetti, ex centrocampista del Milan e della Nazionale. Originario di Caselle Lurani, all'epoca nella provincia di Milano, a 15 anni entrò nel settore giovanile rossonero, arrivando a debuttare in prima squadra nel 1961. In nove stagioni vincerà due scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni, una Intercontinentale e una Coppa delle Coppe, poi le esperienze con Sampdoria, Foggia e Novara prima del ritiro nel 1978.

A un mese dal trionfo mondiale di Budapest, unico oro che mancava alla sua collezione di meraviglie, Gianmarco Tamberi è ufficialmente in nomination per l'Atleta Europeo dell'Anno. Il 'campione di tutto', contemporaneamente padrone del titolo olimpico, mondiale ed europeo, è tra i dieci candidati ai Golden Tracks nella categoria ''Men's European Athlete of the Year'', in compagnia degli altri grandissimi del continente, dallo svedese re dell'asta Armand Duplantis ai norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm. Cerimonia il 21 ottobre.