Lazio, Juventus, Milan e formula uno: le ultimissime

Oggi Lazio-Monza, Milan-Verona e Sassuolo-Juventus. . Verstappen torna in pole in Giappone

ROMA – Archiviata la Champions la Lazio di Sarri si rituffa in campionato con l'obbligo di vincere questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico contro il Monza. Altre due le gare in programma oggi: alle 15 Milan-Verona, alle 18 invece la Juventus sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Due gli anticipi di ieri: 1-1 tra Salernitana e Frosinone, il Lecce ha battuto 1-0 il Genoa.

E' pole position per Max Verstappen al Gran Premio del Giappone, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. A sorpresa, sul circuito di Suzuka, al fianco del campione del mondo in carica ci sarà Oscar Piastri, per la prima volta in prima fila nella sua carriera. La McLaren vola nelle qualifiche in terra nipponica, portando anche Lando Norris in terza posizione davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco si deve accontentare della seconda fila, ma partirà più in avanti rispetto al compagno di squadra Carlos Sainz, che comincerà la sua gara dalla sesta casella in griglia dietro all'altra Red Bull di Sergio Perez.